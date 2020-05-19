Киевская прокуратура предъявила подозрение в незаконной добыче песка на Днепре очередному "нелегалу"

Киевская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении генеральному директору одного из столичных предприятий. Его подозревают в незаконной добыче песка и растрате вверенного имущества в особо крупных размерах. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Киевская прокуратура предъявила подозрение в незаконной добыче песка на Днепре www.gp.gov.ua

Согласно сообщению, по факту незаконной добычи сотен тысяч тонн песка из Днепра прокуратура открыла производство по ч. 1 ст. 239-2, ч, 2, 3, 4, 5 ст. 191 УК Украины.

По данным следствия, чиновник, несмотря на отсутствие у предприятия соответствующих разрешительных документов, организовал работы по гидротехническому намыву песка из реки Днепр. Благодаря этому в течение 2018 года предприятие незаконно добыло более 570 тыс тонн песка. Убытки, причиненные вследствие этого территориальной общине города Киева? оцениваются в сумму около 16,5 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом Деснянского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко раскритиковал законопроект о водном транспорте. По его мнению, кроме положительных моментов, которые принесет речной отрасли принятие этого законопроекта, он еще и содержит "бомбу замедленного действия" - и легализует кражи песка. Однако внеся незначительные правки в законопроект, законодательную лазейку для песчаных нелегалов можно закрыть.