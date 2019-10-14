Киевская отравительница: в сети всплыла история одного из самых опасных маньяков Украины

Жертвами Тамары Иванютиной, она же Киевская отравительница, стали двадцать человек, девять из которых погибли. Используя смертоносный таллий, она покушалась на жизни детей и стариков, но была поймана, став третьей и последней женщиной, расстрелянной в СССР.

О жутких преступлениях маньячки пишет Lenta.ru. Отравлениями людей занимались еще родители Тамары Иванютиной. Используя раствор Клеричи – соединение солей таллия – они травили своих соседей. Мужчина, который слишком громко включал телевизор и женщина, которая сделала родителям Иванютиной безобидное замечание, стали первыми их жертвами.

Тамара Иванютина НТВ

Тамара же с самого детства знала о действиях родителей, однако не считала это преступлением. По мнению Киевской отравительницы, любые средства были хороши для того, чтобы "жить богато". Именно ради этого, вскоре после совершеннолетия, она стала "черной вдовой", травя своих супругов.

Первый муж Тамары Иванютиной, дальнобойщик с собственной квартирой, долгое время угощался ужинами с таллием, пока наконец не умер прямо во время очередного рейса. Продав квартиру, Иванютина переехала в Киев, где подобрала очередную жертву – родителей нового, второго мужа. Отец мужа скончался первым. А свою свекровь она отравила прямо на похоронах свекра, дав ей выпить яд под видом лекарства от сердечных болей.

Вскоре после этого преступница начала работать в одной из киевских школ посудомойкой и череда отравлений началась опять. В больницу попали двое школьников – однако им повезло выжить, так как доза яда оказалась слишком маленькой. Следом были отравлены диетсестра и парторг школы – обе вскоре скончались.

Крупнейшая трагедия в деле Иванютиной разгорелась в 1987 году – тогда в киевские больницы попали сразу трое учеников и одиннадцать сотрудников школы, где работала маньячка. Все – с симптомами отравления таллием.

Вскоре после этого Тамара Иванютина была арестована. Во время следствия она сама призналась в своих преступлениях и с удовольствием рассказывала, как подливала яд своим жертвам. В конечном итоге она была признана виновной и летом 1987 года Киевскую отравительницу расстреляли в Лукьяновском СИЗО.

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