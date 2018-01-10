Киево-Печерская лавра прячет "титушек": С14 сделали заявление

На сегодняшний день в охране Киево-Печерской лавры работают члены запрещенной сепаратистской организации "Верное казачество"; во времена Майдана эти "казаки" выполняли роль "титушек".

Об этом "Обозревателю" рассказал координатор общественной организации "С14" Сергей Мазур.

Комментируя угрозы террориста "ЛНР", так называемого атамана "Верного казачества" Алексея Селиванова ввести в Киев "армию" "новороссии", если Киево-Печерская лавра будет "захвачена националистами", Мазур сообщил, что давно лично знаком с этим человеком, что еще задолго до Майдана "С14" "разгоняли их русские марши и выгоняли его из Киева".

"Через полгода после начала войны, сразу после выхода из больницы, он бежал в "ЛНР", где занял высокий "пост".

"В больнице он оказался благодаря усилиям "С14"?" - спросил "Обозреватель". "Благодаря усилиям патриотов, скажем так", - ответил Мазур.

По его словам, Киево-Печерская лавра была местом дислокации "Верного казачества" долгие годы. "Еще с 2006 году они проводили антиукраинские и пророссийские марши с портретами Сталина, Николая IIи российскими триколорами. В 2015 году они пытались организовать "Киевскую народную республику" и проводили свой православный марш. Когда началась война, многие "казаки" вообще отошли от этого движения или ушли на фронт. А часть осталась на территории лавры, где работают в охране", - сообщил координатор "С14".

"Они по-прежнему носят свою форму и ордена, но все-таки остаются "в подполье". Они прячутся, но мы точно знаем, что они есть в лавре – мы видели их несколько раз. В том числе, когда они ломали камеры журналистам. Там ведь огромная территория, много резиденций, подземелий", - добавил он.

По оценкам Мазура, таких "казаков" может быть порядка "полусотни или больше, часть из них постоянно катается в "ЛНР" и обратно". "Есть очень большая доказательная база, но на нее мало кто обращает внимание", - добавил он.

По его мнению, тот факт, что в защиту Киево-Печерской лавры выступают не "нормальные адекватные люди", а "ва*ники и зомби типа Селиванова", служит дополнительным доказательством того, что нынешнее руководство святыни имеет непосредственное отношение к "новороссии" и к идее "русского мира".

Как писал "Обозреватель", террорист "Луганской народной республики" и так называемый атаман "Верного казачества" Алексей Селиванов пригрозил ввести в Киев армию фейковой "Новороссии" в случае захвата националистами Киево-Печерской лавры. Так он прокомментировал протесты активистов организации "С14" под монастырем, которые прошли 8 января.