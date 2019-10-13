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13 октября • обновлено в 20:52
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В Киеве произошел взрыв возле банка: полиция начала розыск преступников

1.6т Читать материал на украинском

В ночь на 13 октября в Киеве неизвестные взорвали банкомат в отделении ПриватБанка в Святошинском районе, на улице Королева. Правоохранители начали розыск злоумышленников.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Киева. По их информации, подозреваемые повредили входные двери отделения ПриватБанка и проникли внутрь, после чего взорвали банкомат, однако не смогли добраться до денег и скрылись.

В Киеве произошел взрыв возле банка: полиция начала розыск преступников

На месте преступления работали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи и патрульная полиция. Следственное управление Святошинского управления полиции решает вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на кражу, по статье 185 Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Киев накрыло волной преступлений:

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Тема
Криминал
Место
Украина Киев
Теги
ПриватБанк Национальная полиция Украины
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Хлопцы АТОшные гром ищут.
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