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"Киев — русский город": Стрелков оскорбил украинцев и забредил новым захватом

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Бывший главарь "ДНР", одиозный террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что украинская нация якобы является всего лишь политической категорией и забредил захватом Киева.

Так, в интервью "МК" он объявил, что "подавляющая часть украинского народа — это русские люди".

"Украинцы — это политическая категория. Да, за сто лет соответствующего воспитания она пустила определенные корни. В первую очередь — за линией Керзона, на территории бывшей Австро-Венгерской империи.Вот там украинская нация, может быть, даже и сложилась в какой-то степени. Но все, что восточнее, — это русские", – прозвучало из его уст.

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Игорь Стрелков

Игорь Стрелков

При этом Стрелков осмелился назвать Киев русским городом.

"И те из них, кто считает себя представителями украинской нации, — либо люди, оболваненные прессой, либо политические шулера. Киев — такой же русский город, как Новосибирск, Москва, Владивосток или Мурманск", – сказал террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стрелков упрекнул президента России Владимира Путина в том, что тот якобы отказался "защищать русских" в Украине.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Славно он вас в своё время помочил...Но сегодня он не наш герой...полез в политику...
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
"При этом Стрелков осмелился назвать Киев русским городом." Да что там Стрелков, сам Олег Вещий осмелился, назвав Киев матерью городов русских. А для упоротых привожу историческую справку:Киев стал российским в 1667 году по результатам русско-польской войны и никогда в истории до 1991 года не принадлежал никакой укроине
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