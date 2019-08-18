"Киев — русский город": Стрелков оскорбил украинцев и забредил новым захватом

Бывший главарь "ДНР", одиозный террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что украинская нация якобы является всего лишь политической категорией и забредил захватом Киева.

Так, в интервью "МК" он объявил, что "подавляющая часть украинского народа — это русские люди".

"Украинцы — это политическая категория. Да, за сто лет соответствующего воспитания она пустила определенные корни. В первую очередь — за линией Керзона, на территории бывшей Австро-Венгерской империи.Вот там украинская нация, может быть, даже и сложилась в какой-то степени. Но все, что восточнее, — это русские", – прозвучало из его уст.

Игорь Стрелков

При этом Стрелков осмелился назвать Киев русским городом.

"И те из них, кто считает себя представителями украинской нации, — либо люди, оболваненные прессой, либо политические шулера. Киев — такой же русский город, как Новосибирск, Москва, Владивосток или Мурманск", – сказал террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стрелков упрекнул президента России Владимира Путина в том, что тот якобы отказался "защищать русских" в Украине.

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