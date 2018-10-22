''Киев переименуйте'': Россию разозлило предложение по Крыму

В России болезненно отреагировали на инициативу народного депутата от БПП, главы Междлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова переименовать Крым.

Так, глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников обозвал такую идею "несусветной глупостью". А варианты названия - "наигранными".

"Они могут и Солнце переименовать, и Луну. Если они сегодня Крым, который является российским, будут как-то переименовывать, это будет несусветной глупостью с их стороны, на это не надо реагировать. Они не понимают, что это часть другой страны, которая им не принадлежит. Они просто рассчитывают на какую-то реакцию от мирового сообщества", – цитирует его слова RT.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек увидел в инициативе Чубарова якобы попытку напомнить о себе на медиаплощадках.

"Переименование Крыма для Украины — что в лоб, что по лбу — результат один: Крым чужой. Но зато по этой теме можно получить медиаплощадки, напомнить о себе, ну а если получится — то и попросить "гроши". Разумеется, не для Крыма, а для себя любимого. Это попытка выпрыгнуть из аутсайдеров, в которых последние четыре года находится Меджлис. И рвет Чубаров рубаху не за новый статус полуострова, а за свой статус-кво, который до 2014 года позволял обложить данью крымско-татарский народ и чувствовать себя самозваным местечковым ханом", — заявил он в комментарии РИА "Новости".

"Депутат" Госсовета Крыма Владислав Ганжара также ответил, что оккупационным властям полуострова все равно, как украинские власти будут его называть. А инициативу назвал "торжеством идиотизма".

"Это не более чем пустые слова, написанные на бумаге. Уже четыре года мы с этой страной никак не связаны и не хотим быть связаны. Нам все равно, как украинские власти будут называть наш полуостров", — подчеркнул он.

Пользователи российского сегмента сети также агрессивно восприняли новость о Крыме.

"Гитлер тоже хотел переименовать Крым. И плохо кончил потом. Не будь как Гитлер! Не переименовывай Крым", "Можете Украину назвать Киевская Русь", "Пусть переименовывают и ищут по планете. А Крым и Севастополь - это в России", "Упоротые все фантазируют. Лучше бы Киев уже в Куев переименовали. Один хрен, это уже не тот город, который освобождали Советские солдаты", "Тогда и название "Украина" менять надо на Новороссия", – разошлись россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чубаров предложил несколько вариантов наименований Крыма. Рабочее - Крымская автономия. Также есть предложение - Крымскотатарская автономия республика Крым.