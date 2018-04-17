Кидали гранаты в балаклавах: в Одессе устроили перестрелку с ранеными

Вечером, 17 апреля, группа лиц открыла стрельбу на автостоянке на Люстдорфской дороге в Одессе.

Правоохранители задержали группу лиц. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

На месте происшествия находилась группа лиц в балаклавах и бронежилетах. Они бегали по крыше парковки и стреляли предположительно из травматического оружия.

"Кроме того, по предварительным данным, нарушители использовали шумовые гранаты. В результате пострадали два человека. Они доставлены в больницу. Сейчас противоправные действия были прекращены полицейскими. Все участники события доставлены в отделение полиции. Обстоятельства устанавливаются", – подчеркнули в пресс-службе.

По данным издания "Думская", нападавших было 12 человек. Среди задержанных — активисты организации "Вільні люди". Также уточняется, что они стреляли из травматического и боевого оружия, а один из охранников стоянки ранен в живот.

Как сообщал "Обозреватель", накануне в Киеве произошел вооруженный конфликт с титушками, в результате которого пострадали два человека.