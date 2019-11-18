В Печерском районном суде Киева 18 ноября состоялось судебное заседание. Правда народный депутат Украины Антон Яценко, которого "киборг" Олег Гервас намерен привлечь к ответственности, проигнорировал вызов в суд.

Сам скандал разразился в конце июня 2018 года, когда народный депутат Антон Яценко оскорбил защитника донецкого аэропорта, воина ВСУ Олега Герваса – обвинил его в "убийствах мирных жителей и мародерстве".

Перепалка в Facebook могла сойти на нет, если бы Яценко извинился или заявил, что его страницу в Facebook взломали. Однако народный избранник в комментарии журналистам не только не отказался от своих слов, но и заявил, что обратился в СБУ по поводу... угроз его жизни.

Олег Гервас воспринял такие оскорбления очень остро, однако стал "решать вопрос" в правовом поле: в конце августа 2018 года подал в суд иск о защите чести и достоинства. Но только в июле 2019-го "киборг" получил из Печерского суда письмо, в котором находилось решение об открытии производства, датированное... февралем.

15 августа наконец-то прошло подготовительное заседание, а рассмотрение по сути назначили на 22 октября. Однако оно не состоялось: приехав к назначенному времени в суд, Олег Гервас с адвокатом увидели объявление, что судья Новак в этот день ушел на больничный.

Очередное заседание было назначено на 18 ноября. По завершении Олег Гервас рассказал OBOZREVATEL, что поддержать его пришли побратимы, а вот народный депутат Антон Яценко проигнорировал суд.

Адвокат "киборга" Руслан Грязон добавил, что на заседание в понедельник, 18 ноября, не пришел ни сам ответчик, ни его представитель. Ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие не поступало, потому судья, учитывая, что это первая неявка (а это отвечает нормам законодательства), отложил рассмотрение дела на 23 января следующего года.

"Мы просили его, Олег просил, чтобы на протяжении ближайших двух недель было назначено заседание, однако Новак ответил, что если бы была такая возможность в ноябре-декабре, то он бы назначил. Но раньше 23 января нет возможности из-за большой загруженности", - добавил адвокат.

Олег Гервас намерен добиться от народного депутата опровержения обвинений.

"Я хочу, чтобы Яценко опроверг те слова, которые уже известны читателям OBOZREVATEL и других сайтов, или же привел доказательства. В том числе того, что я якобы являюсь фигурантом уголовных производств. Он опорочил меня, я хочу правды. Если у депутата есть доказательства – пусть выкладывает, если нет – он должен извиниться. Не может народный избранник безнаказанно поливать грязью", – заявил Гервас.

Как рассказал "киборг", после демобилизации в сентябре 2015 года он не являлся фигурантом никаких дел, его не вызывали в полицию и не допрашивали. Также он на протяжении этих лет беспрепятственно выезжает за границу.

"Может, Яценко считает всех участников АТО на Донбассе преступниками? Может, ощущает свою безнаказанность? Может, подумал, что я побоюсь подать в суд? Но я то знаю, что у меня нет никаких грехов перед законом! Когда из-за слов Яценко разразился скандал, друзья из Израиля написали мне: "Что это за бред? Чтобы у нас в Кнессете (парламенте Израиля. – Ред.) кто-то из депутатов бросил в адрес солдата ЦАХАЛ вот такие слова?! На этом бы закончилась его политическая карьера", - добавил Гервас.

"Киборг" Олег Гервас в донецком аэропорту. Бойцы 90-го батальона были последними защитниками ДАП.

К сожалению, в наших реалиях добиться справедливости бывает очень трудно. К моменту следующего судебного заседания пройдет почти полтора года с даты того унизительного инцидента.

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