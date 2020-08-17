"Киборг" наказал нардепа за "мародера и убийцу". История двух лет битвы за справедливость

Киевский апелляционный суд оставил без изменений обязательства народного депутата из группы "За будущее" Антона Яценко опровергнуть неправдивую информацию относительно "киборга" Олега Герваса. Несмотря на то, что нардеп еще может подать кассационную жалобу, защитник ДАП убежден: решения судов двух инстанций – уже победа.

На то, чтобы добиться справедливости, ушло два года, а расчет Яценко на "вас уже забудут" не оправдался.

Подробнее о резонансном деле - в материале OBOZREVATEL.

После войны – битва за правду

Скандал разразился в конце июня 2018 года, когда нардеп Антон Яценко оскорбил Олега Герваса – обвинил его в "убийствах мирных жителей и мародерстве".

Одна из злополучных переписок в Facebook

Перепалка в соцсетях могла бы сойти на нет, если бы Яценко извинился или заявил, что его страницу в Facebook взломали. Однако народный избранник не только не отказался от своих слов, но сказал журналистам об обращении в СБУ по поводу якобы угроз его жизни.

А Олег Гервас подал в суд иск о защите чести и достоинства.

"Киборг" Олег Гервас в редакции OBOZREVATEL

Тогда Олег рассказал нашим журналистам:

"Я не мог поступить иначе. Хочу, чтобы Яценко опроверг те слова, которые уже известны читателям OBOZREVATEL и других сайтов, или же привел доказательства. В том числе – того, что я якобы являюсь фигурантом уголовных производств. Он опорочил меня, я хочу правды. Если у депутата есть доказательства – пусть выкладывает, если нет – он должен извиниться. Ну нельзя так! Не может народный избранник безнаказанно поливать грязью.

После демобилизации в сентябре 2015 года я не являюсь фигурантом никаких дел, меня не вызывали в полицию, не допрашивали. Я не единожды спокойно выезжал за границу. И я действительно не могу понять, почему Яценко сделал такое заявление.

Может, он считает всех участников АТО на Донбассе преступниками? Может, ощущает свою безнаказанность? Может, подумал, что я побоюсь подать в суд? Но я-то знаю, что у меня нет никаких грехов перед законом.

Когда из-за слов Яценко разразился скандал, друзья из Израиля написали мне: "Что это за бред? Чтобы у нас, в Кнессете (парламенте Израиля. – Ред.), кто-то из депутатов бросил в адрес солдата ЦАХАЛ вот такие слова?! На этом бы закончилась его политическая карьера".

"Это не я!"

Судебные тяжбы длились с 2018 года. По мнению Олега Герваса, рассмотрение дела затягивали: заседания переносились, были неявки и различные ходатайства.

Не стала исключением и апелляция.

"Когда Яценко подал апелляционную жалобу, то не заплатил судебный сбор. Цирк, конечно. Два раза его адвокат подавал ходатайство, чтобы провести заседание по видеосвязи (суд отказал) – аргументировали, что боятся провокаций и так далее.

Знаете, я реально переживал, что они сами могут нанять каких-то титушек, которые изобьют своего же адвоката, а обвинят в этом меня.

Я сказал защитнику Яценко, что на самом деле это я больше волнуюсь, чтобы с ними все было в порядке (смеется. – Ред.).", – рассказал OBOZREVATEL Олег Гервас.

На последнее заседание в Киевском апелляционном суде Яценко так и не явился – был его адвокат с помощницей. По словам Герваса, защитник нардепа бил на то, что скриншоты не являются доказательствами и такого разговора вообще не было, цеплялся за процедуру.

"Адвокат Антона Яценко рассказывал в суде, что при всем уважении к Гервасу неизвестно, с кем тот общался в Facebook. В общем, я не я, и шапка не моя. А судья меня просто поразила.

Честно говоря, я такого не ожидал – учитывая, что происходит сейчас во время рассмотрения разных дел.

Вы же понимаете, я никого не подкупал, да и не статусный я человек", – добавил Олег.

Судья спрашивала, а не было ли такого, что с Яценко связывались журналисты и он им подтверждал сам факт разговора, а не было ли такого, что к Яценко подходили побратимы Герваса, беседовали на эту тему и обсуждали ту беседу в Facebook. Адвокат все отрицал.

Олег Гервас расценивает это как манипуляцию.

"В суде я рассказал, что после произошедшего со мной связалась журналистка OBOZREVATEL, которой я подробно рассказал об обвинениях со стороны нардепа. Также я рассказал суду, что OBOZREVATEL поговорил тогда и с Яценко", – сообщил "киборг".

Отметим, что 25 июня 2018 г. на нашем сайте действительно был опубликован комментарий народного депутата, в котором Антон Яценко сказал, что не отрицает своих слов и не боится, что Гервас может подать в суд за защиту чести и достоинства. Более того, нардеп заявил, что "от проверенного источника ему известно, что Гервас фигурирует в ряде уголовных дел, а у полиции к нему очень много вопросов".

В решении Киевского апелляционного суда упомянуто, что Яценко признавал в СМИ факт разговора с Гервасом

Апелляционный суд принял решение оставить решение суда первой инстанции без изменений и дал 30 дней на кассацию.

"Решение может быть обжаловано в кассационном порядке путем подачи кассационной жалобы непосредственно в Верховный суд в течение тридцати дней со дня составления полного текста судебного решения. Полный текст постановления составлен 10 августа 2020 г", – говорится в решении Киевского апелляционного суда.

Несмотря на то, что "эпопея" может продлиться, Гервас считает, что уже добился победы.

"Вряд ли Верховный суд из-за малозначимости будет рассматривать это дело. В любом случае, я выиграл уже две инстанции и это отличный результат. Справедливый. Нардеп не хотел извиниться за ложь – получил.

Он же меня сам поставил перед выбором: либо смолчать и признать, что я "мародер" и "убийца", либо подать в суд.

Года полтора назад Яценко мне написал: мол, ну и что, что судитесь со мной? Такие дела рассматривают несколько лет, а спустя время о вас забудут и это будет никому неинтересно. Вот на что он надеялся. Но получилось иначе. Наверное, действительно Бог был за мной и за ребятами, которые мне помогали. И, оказалось, есть справедливый суд", – добавил Гервас.

Народный депутат Антон Яценко. Фото: "ТСН"

Теперь Антон Яценко должен извиниться и выплатить компенсацию за моральный ущерб. Пять тысяч гривен, конечно, смешная сумма для депутата.

"Ни о чем не жалею, Украина – моя страна!"

Олег Гервас служил в 90-м батальоне 81 бригады (Десантно-штурмовые войска). Был одним из тех несломленных воинов – защитников ДАП, которых назвали "киборгами".

В 90-й батальон попал вместе с самыми обычными парнями-добровольцами, которых собрали по военкоматам.

6 декабря 2014 года "киборг" получил тяжелое ранение и контузию непосредственно на метеовышке Донецкого аэропорта.

"Нас "поздравили с праздником". Когда вывозили с вышки, была неразбериха – и я оказался в новом терминале ДАП. Там немного пострелял, и только на следующий день меня вывезли в Пески. Война, всякое бывает", – вспоминает Гервас.

Олег Гервас был награжден орденом "За мужество". Фото из личного архива

Но и спустя годы Олег говорит, что ни о чем не жалеет.

"Я – этнический русский с корнями в Балтии, но Украина – моя страна. Я был готов умереть. Да, мы все понимали, что нас могут убить, но я ни о чем не жалею", – рассказал Олег.

"Киборг" верит, что и спустя десятилетия люди будут помнить о подвиге защитников ДАП, несмотря на попытки "реваншистов" переписать историю или выдвинуть ложные обвинения.

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