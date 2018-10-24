МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Кибератаки против Украины: названы главные цели российских хакеров

1.2тЧитать материал на украинском

Кибератаки российских хакеров против Украины преследовали сразу несколько целей, причем финансовый ущерб не был главной из них.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по кибербезопасности Владимир Стыран. По его словам, кибератаки против Украины продолжаются и сейчас.

Эксперт напомнил самую масштабную кибератаку против Украины – вирус Petya, поразивший крупные украинские компании и государственные структуры. По его мнению, многомиллиардные убытки от действий хакеров были "не целью, а просто прискорбным последствием".

Новости
Создателю вируса Petya вынесли приговор: подробности

"Если проанализировать все то, что происходило, то это, во-первых, диверсия, чтобы произвести необходимые разведывательные операции на ее фоне", - объяснил Стыран.

Также эксперт напомнил, что от атаки пострадали международные компании, которые владеют украинскими активами.

"Это бумага, на котрой Россия печатает свое послание западному миру. В данном случае послание было очень четким, и читалось даже не между строк, а конкретно: "Дел с украинцами иметь нельзя, это для вас опасно". Это не сработало, поскольку резкого спада мы не видим, но это будет происходить и в дальнейшем", - заявил он.

При этом Стыран считает, что российские хакеры не смогут существенно повлиять на результаты выборов в Украине, как это было в США.

"Когда мы говорим о выборах, помните, что наши выборы не такие технологические, чтобы в них можно было вмешаться. У нас нет автоматических систем голосования", - напомнил он.

Новости
Порно, педофилы и опасный фриланс: как украинцы зарабатывают в Darknet

Как сообщал OBOZREVATEL, во время атаки 27 июня 2017 года вирус Petya поразил компьютерные системы государственных и коммерческих предприятий, среди которых "Укрэнерго", "Киевэнерго", "Эпицентр", "Киевстар", Vodafone, Lifecell, канал ATR, "Укрзалізниця", Киевский метрополитен, "Сбербанк", "Новая почта", аэропорт "Борисполь", сеть заправок WOG, "Укргаздобыча" и других.

СБУ заявила, что к кибератаке причастны спецслужбы РФ. Российские власти все обвинения упорно отрицают.

Читайте все новости по теме "Кибератака на Украину" на OBOZREVATEL.

Темы
Кибератака на УкраинуПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVхакеры
Персона
Владимир Стыран
Место
Украина
Объекты
вирусКибератакаКиберпреступность
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
29
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Левитов Александр
Левитов Александр
Какие цели в рагуляндии могут быть..?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Так этот вирус основывается на разработках АНБ, как минимум США участвовала в создании этого вируса!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги