Кибератаки против Украины: названы главные цели российских хакеров

Кибератаки российских хакеров против Украины преследовали сразу несколько целей, причем финансовый ущерб не был главной из них.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по кибербезопасности Владимир Стыран. По его словам, кибератаки против Украины продолжаются и сейчас.

Эксперт напомнил самую масштабную кибератаку против Украины – вирус Petya, поразивший крупные украинские компании и государственные структуры. По его мнению, многомиллиардные убытки от действий хакеров были "не целью, а просто прискорбным последствием".

"Если проанализировать все то, что происходило, то это, во-первых, диверсия, чтобы произвести необходимые разведывательные операции на ее фоне", - объяснил Стыран.

Также эксперт напомнил, что от атаки пострадали международные компании, которые владеют украинскими активами.

"Это бумага, на котрой Россия печатает свое послание западному миру. В данном случае послание было очень четким, и читалось даже не между строк, а конкретно: "Дел с украинцами иметь нельзя, это для вас опасно". Это не сработало, поскольку резкого спада мы не видим, но это будет происходить и в дальнейшем", - заявил он.

При этом Стыран считает, что российские хакеры не смогут существенно повлиять на результаты выборов в Украине, как это было в США.

"Когда мы говорим о выборах, помните, что наши выборы не такие технологические, чтобы в них можно было вмешаться. У нас нет автоматических систем голосования", - напомнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время атаки 27 июня 2017 года вирус Petya поразил компьютерные системы государственных и коммерческих предприятий, среди которых "Укрэнерго", "Киевэнерго", "Эпицентр", "Киевстар", Vodafone, Lifecell, канал ATR, "Укрзалізниця", Киевский метрополитен, "Сбербанк", "Новая почта", аэропорт "Борисполь", сеть заправок WOG, "Укргаздобыча" и других.

СБУ заявила, что к кибератаке причастны спецслужбы РФ. Российские власти все обвинения упорно отрицают.