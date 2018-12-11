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''Это война'': радикал предложил уничтожить Крымский мост

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Построенный Россией без разрешения Украины Крымский мост необходимо уничтожить. Ведь РФ использует его в качестве военного объекта, мешая свободному сообщению между Черным и Азовским морями.

Об этом в эфире ObozTV заявил народный депутат Игорь Мосийчук (Радикальная партия). Он подчеркнул, что Крымский мост – это не просто вражеская транспортная инфраструктура.

"Это врата из Черного моря в Азовское. Я уверен, что Крымский мост должен быть уничтожен. Как объект, разрешения на строительство которого украинское государство не давало", – добавил Мосийчук.

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Он напомнил, что во время захвата украинских боевых кораблей ВМСУ Россия использовала Крымский мост для блокирования пути судам Украины.

''Это война'': радикал предложил уничтожить Крымский мост

"Мы находимся в состоянии войны! Украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне, Господь Бог... так или иначе, он будет уничтожен. Будем надеяться, что это будет стихийное бедствие", – подытожил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против кораблей ВМСУ, захватив три судна. 24 украинца стали военнопленными РФ.

Вскоре после инцидента, президент Украины Петр Порошенко обратился к НАТО с просьбой направить свои корабли в Черное море. В свою очередь в Альянсе предупредили Россию, что готовы к защите, отметив, что не собираются прибегать к зеркальным мерам.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Персона
Игорь Мосийчук
Место
Украина
Теги
Радикальная партияКрымКрымский мостКрымский мостКерченский пролив
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Хoзяин Хoхлов
Хoзяин Хoхлов
Теперь рагульи корабли еще жестче будут кошмарить на предмет взрывчатки перед проходом под мостом.
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Дуже потрібна кремлю заява крупного радікала. Тепер кремль може блокувати керченську протоку, мотивуючи це намірами України підірвати міст (адже заяву зробив представник влади). Мосійчуку на швейцарський рахунок капнули грошикі від спонсорів.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Договор о строительстве между странами был подписан в 2013 году. Переговоры продолжались больше 5 лет.
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