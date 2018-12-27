"Это удав": экс-советник Путина призвал разобрать Крымский мост

Построенный в этом году мост, который соединяет оккупированный Крым с территорией России, на самом деле не нужен ни РФ, ни Украине.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил российский экономист Андрей Илларионов. По его словам, Крымский мост создан для одного – удушить украинскую экономику восточной Украины.

"Это мост под названием "удав" в самом прямом смысле этого слова. Его заниженная арка не пропускает 44% судов, которые раньше проходили в Мариуполь и Бердянск. По ширине он гораздо уже, чем другие мосты. Само автомобильное полотно построено буквально над уровнем воды, плюс к этому прикреплены специальные счеты, которые запрещают проход любых судов, в том числе маломерных и лодок", – сказал Илларионов.

Под его подсчетам, после введения моста в эксплуатацию, грузооборот Мариупольского порта упал 50%.

Крымский мост

"К тому же 16-ти километровый Керченский пролив перевязан удавкой, при которой остается только один проход – Керчь-Еникальский канал. Но он контролируется ФСБ. Иными словами, это такой ФСБшный мост, который удушает экономику не только Мариуполя и Бердянска, но даже и России. Поэтому он достоин только одного – разбора и ликвидации", – заверил экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

При незаконном строительстве самого моста проектировщики опустили автомобильную дорогу до уровня воды и ее будет заливать при шторме.