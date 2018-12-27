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"Это удав": экс-советник Путина призвал разобрать Крымский мост

7.9тЧитать материал на украинском

Построенный в этом году мост, который соединяет оккупированный Крым с территорией России, на самом деле не нужен ни РФ, ни Украине.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил российский экономист Андрей Илларионов. По его словам, Крымский мост создан для одного – удушить украинскую экономику восточной Украины.

"Это мост под названием "удав" в самом прямом смысле этого слова. Его заниженная арка не пропускает 44% судов, которые раньше проходили в Мариуполь и Бердянск. По ширине он гораздо уже, чем другие мосты. Само автомобильное полотно построено буквально над уровнем воды, плюс к этому прикреплены специальные счеты, которые запрещают проход любых судов, в том числе маломерных и лодок", – сказал Илларионов.

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Под его подсчетам, после введения моста в эксплуатацию, грузооборот Мариупольского порта упал 50%.

Экс-советник Путина призвал разобрать Крымский мост

Крымский мост

"К тому же 16-ти километровый Керченский пролив перевязан удавкой, при которой остается только один проход – Керчь-Еникальский канал. Но он контролируется ФСБ. Иными словами, это такой ФСБшный мост, который удушает экономику не только Мариуполя и Бердянска, но даже и России. Поэтому он достоин только одного – разбора и ликвидации", – заверил экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

При незаконном строительстве самого моста проектировщики опустили автомобильную дорогу до уровня воды и ее будет заливать при шторме.

Читайте все новости по теме "российская экономика" на OBOZREVATEL.

Темы
российская экономикаАннексия Крыма
Теги
КрымКрымский мостНовости Крыма
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Под его подсчетам, после введения моста в эксплуатацию, грузооборот Мариупольского порта упал 50%." ему дай волю он и про 200% напишет! А вообще вот, что я нашел "Объем грузооборота Мариупольского морского порта (Украина) в январе-сентябре 2018 года составил 4,47 млн тонн, что на 3,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, передают «Порты Украины» со ссылкой на пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).". Кто-то явно брешет и явно не "Порты Украины"...
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Navik Jeka
Navik Jeka
Бухой?!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А шумеры не хотят засыпать Черное море?
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