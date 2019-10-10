Россия отдаст Украине захваченные корабли: МИД раскрыл детали

Переговоры Украины с Россией о возвращении захваченных в Керченском проливе украинских боевых катеров находятся на финальном этапе, и суда могут вернуть в ближайшее время.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Отметим, речь идет о кораблях "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

"Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются военно-морским командованием.

Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли нам переданы, остались ли на них, например, следы от выстрелов, сделанных по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет к тому времени, когда мы их заберем", – сказал министр.

Пристайко добавил, что Украина ждет, когда Россия "назовет точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы сможем их забрать".

Министр напомнил, что Украина не признает выполнение РФ решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

По его словам, они "должны были быть возвращены давным-давно без всякой выдачи нами желаемых российской стороной".

"Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в Керчи ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.

В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Сейчас они находятся в московской тюрьме: их судят за "незаконное пересечение государственной границы России".

Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.

25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

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