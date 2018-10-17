Фото Путина и убийство "Колумбайн": что известно про террориста из Керчи

18-летний Владислав Росляков, которого подозревают в теракте в Керченском колледже (Крым), публиковал в соцсетях протестные картинки и мог вдохновиться массовым убийством в американской школе "Колумбайн" (1990 год).

OBOZREVATEL нашел его страницу в соцсетях. В тесте, который проходил Росляков, указано, что уровень его протестных настроений составляет 69%. Кроме того, подросток постил картинки с президентом РФ Владимиром Путиным и был неравнодушен к творчеству российской панк-рок группы "Король и шут".

Кроме того, на фото можно увидеть. что Росляков был одет так же как и герои фильма "Колумбайн", который был снят на реальных событиях.

По словам одногрупников, Влад был покладистым тихоней, которого любили учителя.

"Влад был на хорошем счету в колледже. Тихоня, покладистый и послушный. Но на этой неделе он в колледж не ходил — болел", — рассказали знакомые парня.

Впрочем, также они рассказали, что парен был нелюдимым.

"В классе у него не было друзей. Он был как будто обижен на всех за что-то, но его никто не обижал", — пояснила Елена Глушакова, которая училась с Росляковым два года, передает 360tv.

Еще один одноклассник Рослякова Алексей Поплавский рассказал, что парень был из неблагополучной семьи и воспитывался бабушкой. Он подчеркнул, что Влад был достаточно агрессивным и неуравновешенным, склонным к радикальным взглядам.

"Последний раз мы виделись четыре года назад. Тогда он высказывал националистические взгляды. Мол русским жить не дают, плодятся и работу отнимают", — рассказал он.

Он отметил, что у Влада были проблемы с психикой и очень сложная жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Керчи днем 17 октября произошел взрыв в политехническом колледже. При нем погибли 18 человек, около 50 пострадали. В здании колледжа сработало взрывное устройство, а перед этим были звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта Росляков был найден мертвым.