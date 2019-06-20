ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Казнить!" Украину "подорвало" зверское убийство 11-летней Даши

2.9тЧитать материал на украинском

Украинцы бурно отреагировали на известие о зверском убийстве 11-летней Даши Лукьяненко на Одесщине.

Согласно результатам опроса на OBOZREVATEL, большинство считает, что такие случаи только доказывают необходимость возвращения смертной казни в нашей стране.

В частности, редакция задала читателям вопрос о том, как избежать подобных трагедий. 47% ответили: "вернуть смертную казнь". Еще 30% сказали, что необходимо взять контроль над педофилами и убийцами в свои руки.

Новости
"Разорвать его на ремни!" Родители 11-летней Даши опознали тело ребенка

Убитая Даша и подозреваемый Николай Тарасов

Убитая Даша и подозреваемый Николай Тарасов

15% выступили за то, чтобы усилить патрулирование улиц полицией. И только 8% указали, что "родители должны лучше следить за детьми".

"Казнить!" Украину "подорвало" зверское убийство 11-летней Даши

Как сообщал OBOZREVATEL, подозреваемый в убийстве девочки уже задержан. Местные жители рассказали, что он буквально "жил в телефоне", был нелюдим, а следователям рассказал, что в момент убийства играл на компьютере. Позже в Одессе показали его фото.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине" на OBOZREVATEL.

Тема
Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине
Место
УкраинаОдесса
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
1
Смешно
3
Интересно
15
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ivanov koly
ivanov koly
пожизненное хуже смертной казни. тем более этому выродку 22 года. лет 40 на "крытой" это кошмар
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel