"Казнить!" Украину "подорвало" зверское убийство 11-летней Даши

Украинцы бурно отреагировали на известие о зверском убийстве 11-летней Даши Лукьяненко на Одесщине.

Согласно результатам опроса на OBOZREVATEL, большинство считает, что такие случаи только доказывают необходимость возвращения смертной казни в нашей стране.

В частности, редакция задала читателям вопрос о том, как избежать подобных трагедий. 47% ответили: "вернуть смертную казнь". Еще 30% сказали, что необходимо взять контроль над педофилами и убийцами в свои руки.

Убитая Даша и подозреваемый Николай Тарасов

15% выступили за то, чтобы усилить патрулирование улиц полицией. И только 8% указали, что "родители должны лучше следить за детьми".

Как сообщал OBOZREVATEL, подозреваемый в убийстве девочки уже задержан. Местные жители рассказали, что он буквально "жил в телефоне", был нелюдим, а следователям рассказал, что в момент убийства играл на компьютере. Позже в Одессе показали его фото.

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