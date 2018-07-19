Казнь и пожизненные сроки: в "ДНР" устроили суд над бандой "казаков"

Террористы "ДНР" устроили суд над группировкой из 10 человек, которые занимались похищениями и убийствами.

Как передают "Новости Донбасса" со ссылкой на подконтрольные боевикам ресурсы, "суд" приговорил восемь человек к пожизненному заключению и одного - к 13 годам тюрьмы. При этом еще одному человеку был вынесен смертный приговор.

В "ДНР" заявили, что банда из десяти человек занималась "грабежами, похищениями людей, вымогательством и убийством" в период 2014-2015 годов.

"Все осужденные действовали под прикрытием членства в общественной организации "Казачий союз "Область Войска Донского", - сказано в сообщении "верховного суда ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" произошло массовое смертельное ЧП.