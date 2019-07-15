Каждый пятый ребенок в Украине – жертва насилия: как остановить разгул педофилов

В Украине растет количество изнасилований. Статистика печальна: только за первые пять месяцев текущего года количество подобных дел достигло 122.

Более того, в Украине каждый год фиксируют 400 случаев педофилии. По данным Совета Европы, каждый пятый ребенок в нашей стране сталкивается с насилием. И часто сами родители скрывают эти факты, потому что насильниками являются члены семьи, родственники или друзья. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Часто насильниками выступают члены семьи детей.

В Украине наконец-то приняли закон о реестре педофилов, но к нему есть ряд вопросов.

Каждый насильник и убийца ранее уже оставлял следы, но это никого не волновало.

Каждый день насилуют детей

Практически каждый день в Украине совершается то или иное преступление, связанное с насилием. И часто жертвами становятся дети и подростки.

В Уголовном Кодексе Украины существует пять статей, связанных с насилием. Это и развращение несовершеннолетних, и половые отношения с детьми, и удовлетворение половой страсти неестественным путем.

На днях зам главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что к правоохранителям обратилась мать 5-летней дочери с заявлением на мужа. Он развращал их дочь. Подробности шокируют.

"Он положил ребенка на край кровати лицом вниз, снял с девочки шорты и нижнее белье. После это извращенец прикасался своим половым органом к телу девочки в течение нескольких минут. Когда девочка пожаловалась на боль, он остановился, одел ее и приказал идти погулять во двор", – сообщают в Нацполиции.

Также Аброськин приводит еще три случая издевательств над детьми, которые произошли только за один день. География разная. Львовская область, где 24-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю. Сейчас его ищут.

В Тернопольской области 55-летний мужчина развращал двух детей, 9-летнего мальчика и 7-летнюю девочку. Это увидели соседи и его задержали. В Винницкой области психический больной 60-летний мужчина напал на 8-летнюю девочку.

Фотографировал юных гимнасток и детские праздники

Только за последний месяц полиция открыла десятки подобных дел. Так, в Запорожье задержали 23-летнего фотографа, который обычно снимал на детских спортивных соревнованиях и праздниках. Кроме того, он насиловал 2-х летнего ребенка, а фото выкладывал на специальных сайтах для "озабоченных", таким образом зарабатывая деньги.

Переписка фотографа Национальная полиция

"Около года назад для обогащения собственной коллекции детской порнографии, а также для собственного удовольствия, злоумышленник изнасиловал на тот момент 2-летнюю девочку (дочь его подруги – Ред.). Заметив, что она не рассказала об этом матери, мужчина еще несколько раз насиловал ребенка. При этом свои действия он снимал на фото и видеокамеру", – говорится в сообщении киберполиции.

В соцсетях извращенец хвастался, что по 5-8 раз в месяц бывает на тренировках юных гимнасток, где делает фото и также выкладывает их в сеть. Он снимает не только как спортсменки занимаются, но и как они переодеваются и так далее.

Заманил к себе пятилетнюю соседку

Также в Запорожье 52-летний извращенец напал на 12-летнюю девочку в подъезде. Он ее изнасиловал и все это снимал на видео. Сейчас он задержан и ему грозит срок до 15 лет тюрьмы. Кстати, ранее он был судим за подобное преступление.

Преступника задержали Национальная полиция

Подобный случай произошел и в Волынской области. Там также ранее судимый за изнасилование мужчина заманил к себе 5-летнюю соседку и надругался над ней. Мать девочки, заметив пропажу ребенка, ворвалась к нему в дом, и застала там плачущую дочь.

Ужасная трагедия случилась и в Винницкой области. Там в селе Козятинского района отец, который вернулся из АТО и злоупотреблял спиртными напитками, изнасиловал собственную 12-летнюю дочь. Девочка сначала боялась рассказать об этом матери, поскольку отец ее запугивал.

Два года не могли принять закон

На этой неделе Рада рассмотрела закон №6607, предполагающий ввести в Украине реестр педофилов. Его подготовили после резонансного убийства Алины Васютиной. В июне 2017 года в Донецкой области, в городе Горняк, пропала девочка. Ее тело нашли только через неделю. Она была изнасилована и убита. Преступника задержали и дали пожизненный срок. Тогда этот законопроект назвали "законом Алины".

Алина Васютина ТСН

Теперь закон именуют "законом Даши", Даши Лукьяненко, которую в Одесской области убил 24-летний местный житель.

Даша Лукьяненко была знакома с убийцей Николаем Тарасовым

Сначала проект предполагал, что реестр педофилов должен быть открытым, как в Америке. Там должны публиковать данные, включая и адрес насильников детей. После дискуссии реестр решили сделать закрытым, доступ к нему будут иметь только правоохранители, Минюст, прокуратура. А руководители детских учреждений смогут получать из него справки, чтобы убедиться, не работает ли у них педофил. Законопроект рассмотрели только в первом чтении.

Но поддержали другой законопроект №6449. Новый документ, кроме тюремного наказания, предполагает принудительную химическую кастрацию – введение осужденному антиандрогенных препаратов, целью которых является снижение либидо и сексуальной активности. Избежать этого смогут только лица до 18 лет и старше 65 лет.

Правда, как говорят специалисты, химическая кастрация не защитит общество от педофила на всю жизнь. Через некоторое время действие препарата, который вводят с помощью инъекции, ослабеет, и ему потребуется повторная манипуляция. Пойдет ли он на нее – неизвестно.

В мире существует и хирургическая кастрация, которая уже навсегда способна лишить педофила возможности надругательства над жертвами. Например, такое практикуют в Чехии. Там преступникам предлагают пройти операцию, и тогда они могут выйти на свободу. Если же они отказываются, то остаются в тюрьме.

Насильники и убийцы имеют предысторию

Но реестр педофилов сможет остановить только тех, кто уже совершил преступление. Да и среди извращенцев только часть страдает психическим заболеванием, таким как педофилия. А что делать с остальными?

Как рассказывает адвокат Андрей Кичинок, все насильники и убийцы имеют предысторию, они уже светились в каких-то делах, но никто на это не обратил должного внимания.

"Я внимательно следил за поисками Даши Лукьяненко в Одесской области. И обратил внимание, что когда поймали этого парня, то соседи сказали, что он уже был замечен в неадекватном поведении по отношению к детям. Но почему это всплыло только сейчас, почему никто не занимался им до этого?" – удивляется в беседе с OBOZREVATEL адвокат.

Все насильники имеют предысторию

Руководитель организации "Наследие" из Запорожья, которая отлавливает педофилов, Артем Артемьев отмечает, что пока насильник не совершит преступления, им никто не занимается. А вызывать полицию для предотвращения преступления бесполезно.

"Потому что умысел педофила по нашему Уголовному кодексу не является преступлением. Вот если бы был изнасилованный ребенок со всеми следами деятельности педофила, тогда возможно бы дело и завели. Подчеркиваю, возможно", – сказал нам Артемьев.

Поэтому общественники наказывают таких людей по-своему. Сообщают об их поведении на работу, родным, друзьям, выкладывают видео в интернет. Полиция хотя бы не мешает общественникам отыскивать извращенцев.

Один из последних задержанных в Запорожье педофилов работал кладовщиком ВК

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