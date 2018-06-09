Каждый месяц гибнут командиры: Захарченко признал масштабные потери

Террористы на Донбассе каждый месяц теряют известного командира.

Такое заявление сделал главарь "ДНР" Александр Захарченко в интервью RT. Он заверил, что боевики знают, на что идут.

"На самом деле у нас каждый месяц погибают ребята, тоже известные командиры, просто они меньше общались с журналистами. Но это война. Поэтому здесь это — нормальное явление. Но, конечно, никто не хочет умирать", - признался главарь террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Захарченко, говоря о сроках конфликта на Донбассе, вдруг вспомнил о Столетней и Тридцатилетней войнах.