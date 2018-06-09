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Каждый месяц гибнут командиры: Захарченко признал масштабные потери

7.8тЧитать новость на украинском

Террористы на Донбассе каждый месяц теряют известного командира.

Такое заявление сделал главарь "ДНР" Александр Захарченко в интервью RT. Он заверил, что боевики знают, на что идут.

"На самом деле у нас каждый месяц погибают ребята, тоже известные командиры, просто они меньше общались с журналистами. Но это война. Поэтому здесь это — нормальное явление. Но, конечно, никто не хочет умирать", - признался главарь террористов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Захарченко, говоря о сроках конфликта на Донбассе, вдруг вспомнил о Столетней и Тридцатилетней войнах.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой области
Персона
Александр Захарченко
Место
Украина
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Русский Солдат
Русский Солдат
Мы бы погибли, если б не погибали.
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Radchuk Dmitriy
Radchuk Dmitriy
Русский Солдат, Не с той стороны они родину защищают
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Д Алексей
Д Алексей
Русский Солдат, конечно есть такая профессия, а еще любой нормальный гражданин и без спец. профессии пойдет Родину защищать. Только не пойму, зачем погибать если не погиб...
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