Каждому 9 грамм свинца: Порошенко пригрозил России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна готова дать отпор Российской Федерации, если та решится на интервенцию.
"Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой Россию и делали это с одной целью, чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: такой ошибки больше никогда не повторится - пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом", - заявил он в Краматорске, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, в 2014 году Россия разместила и реорганизовал свои силы вдоль украинской границы таким образом, чтобы "поддержать быстрое механизированное вторжение". Президент пояснил, что в состав оккупационных войск на востоке страны входят два армейских корпуса со штатной численностью 35,5 тысяч человек, которые подчинены оперативному командованию на базе 8-й армии Южного военного округа РФ.
Кроме того, Порошенко отметил, что на оккупированной территории находятся 700 танков, более тысячи бронемашин, более тысячи артиллерийских систем и 300 реактивных систем залпового огня.
"И вся эта армада поставлена из России", - сказал он.
Президент также рассказал, что на территориях Донецкой и Луганской областей созданы полигоны для учений, где готовят наемников. Это также происходит в российских учебных центрах в оккупированном Крыму, Ростовской и Белгородской областях.
Как сообщал "Обозреватель", 16 марта Порошенко назначил командующим Объединенных сил заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Сергея Наева. Кроме того, президент оставил краткое послание РФ касательно Донбасса.
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