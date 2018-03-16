Каждому 9 грамм свинца: Порошенко пригрозил России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна готова дать отпор Российской Федерации, если та решится на интервенцию.

"Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой Россию и делали это с одной целью, чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: такой ошибки больше никогда не повторится - пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом", - заявил он в Краматорске, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в 2014 году Россия разместила и реорганизовал свои силы вдоль украинской границы таким образом, чтобы "поддержать быстрое механизированное вторжение". Президент пояснил, что в состав оккупационных войск на востоке страны входят два армейских корпуса со штатной численностью 35,5 тысяч человек, которые подчинены оперативному командованию на базе 8-й армии Южного военного округа РФ.

Кроме того, Порошенко отметил, что на оккупированной территории находятся 700 танков, более тысячи бронемашин, более тысячи артиллерийских систем и 300 реактивных систем залпового огня.

"И вся эта армада поставлена из России", - сказал он.

Президент также рассказал, что на территориях Донецкой и Луганской областей созданы полигоны для учений, где готовят наемников. Это также происходит в российских учебных центрах в оккупированном Крыму, Ростовской и Белгородской областях.

Как сообщал "Обозреватель", 16 марта Порошенко назначил командующим Объединенных сил заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Сергея Наева. Кроме того, президент оставил краткое послание РФ касательно Донбасса.