Украинский журналист Денис Казанский детально объяснил, почему претензии России, оккупировавшей Крым, к Украине по поводу пресной воды для полуострова беспочвенны.

На своем Telegram-канале он напомнил, что страна-оккупант несет полную ответственность за захваченные территории и уже давно могла бы построить опреснительный завод.

Однако Кремлю не хочется объяснять людям, что такой проект требует немалых вложений в то время, когда огромные суммы российского бюджета тратятся на войны по всему миру.

"Внезапно оказалось, что Крым не может обойтись без вражеской украинской воды. Когда россияне оккупировали полуостров, об этом как-то не подумали, теперь же комично грозят "бандеровцам" международным трибуналом, если те не станут снабжать водой у них же захваченную территорию. Мировая история знала множество оккупантов и завоевателей, но едва ли знала таких же подлых и жалких", – написал Казанский.

Журналист напомнил, что в сложившейся ситуации было бы логично, если бы страна-агрессор вооружилась опытом засушливых стран, имеющих выход к морю. Ведь там власти уже давно освоили технологию опреснения морской воды. Следовательно, Россия, используя ее же, вполне могла бы обойтись без украинской воды.

"Казалось бы, "ядерная сверхдержава" могла бы позволить себе потратить немного нефтедолларов и соорудить соответствующий объект на отжатом у соседей полуострове, захватом которого в России так гордятся. Но крымчанам уже пояснили, что вода в этом случае будет стоить очень дорого, и нести такие расходы "родная гавань" не желает", – подчеркнул Казанский.

"Венесуэле, Сирии и прочим "братским абхазам" деньги нужнее, поэтому придется крымчанам вместо воды довольствоваться рассказами о "проклятых фашистах", которые не хотят снабжать дешевой водой прижимистых захватчиков", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее росСМИ запустили фейк о том, что представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл якобы сказала, что за обеспечение жителей оккупированного Крыма питьевой водой должны отвечать как Украина, так и Россия.

Однако в МИД Украины опровергли этот информационный вброс. Оказалось, что российские пропагандисты исказили позицию ООН.

На самом деле было сказано, что РФ как оккупационная власть несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, которые находятся под защитой.

Тем временем экс-"прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская посчитала, что в ООН ее жалобы якобы официально восприняли как позицию "представителя крымчан в российском парламенте".

Позже он она направила свои жалобы верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет. В них коллаборационистка обвинила Украину в якобы незаконном перекрытии Северо-Крымского канала и шантаже России.

В свою очередь главарь оккупантов Крыма Сергей Аксенов угрожал уголовными делами и международным трибуналом "организаторам водной блокады" полуострова.

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