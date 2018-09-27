"Категорически запрещено": Луценко пригрозил наказанием за двойное гражданство

Служба безопасности Украины начала расследование предоставления венгерского гражданства гражданам Украины, проживающим в Закарпатской области.

Данное заявление сделал генеральный прокурор Юрий Луценко после заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в четверг, 27 сентября, передает УНИАН.

"Соответствующее производство зарегистрировано. Служба безопасности Украины ведет следствие, мы ведем процессуальный надзор. Получение двойного гражданства категорически запрещено украинской Конституцией", – сказал он.

Генпрокурор пригрозил лишать украинского гражданства в случае обнаружения паспорта другого государства.

"Если есть доказательства двойного гражданства – это должно наказываться", - подчеркнул генпрокурор.

В этой связи Луценко напомнил о деле бывшего народного депутата Андрея Артеменко.

"Когда было установлено его двойное гражданство, президент действовал исключительно в своей компетенции, защищая Конституцию, и лишил его украинского гражданства. Если в ходе следствия СБУ будут установлены такие случаи в отношении других лиц, любых – мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих, действие будет то же: лишение украинского гражданства", – подчеркнул руководитель ГПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября появилось видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина может выслать венгерского консула в Берегово. В свою очередь Будапешт пообещал принять зеркальные меры.

Также стало известно, что сайт "Миротворец" начал вносить в свою базу данные жителей Закарпатской области, которые получили венгерское гражданство.