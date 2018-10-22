Катастрофа в Крыму: скандальный завод Фирташа возобновил работу

В оккупированном Россией Крыму в Армянске возобновил работу скандальный завод украинского олигарха Дмитрия Фирташа "Крымский титан", из-за выбросов из которого местные жители подверглись серьезному удару по здоровью.

Как передает один из подконтрольных оккупантам ресурс, об этом сообщил так называемый глава администрации Армянска Василий Телиженко.

"В субботу произошел запуск завода. На предприятии пошли все процессы. Для того, чтобы завод заработал в полную мощность, необходимо около недели", – рассказал он.

В пресс-службе Росприроднадзора добавили, что в пределах санитарно-защитной зоны предприятия были взяты пробы промышленных выбросов, осмотрены газоочистные установки и осуществлён контроль воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Армянск произошла экологическая катастрофа на заводе "Крымский титан", серьезно ударившая по здоровью людей и окружающей среде. Вскоре стало известно, что "химатака" из полуострова добралась и до материковой части Украины.

Недавно стало известно, что Армянск снова накрыла "кислота", из-за чего врачи врачи посоветовали местным жителям покинуть свои дома.