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Катастрофа Су-27: ВСУ отменили мероприятия учений ''Чистое небо-2018''

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Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины отменило мероприятия с участием СМИ, запланированные на 18-19 октября в рамках учений "Чистое небо-2018".

"В связи с катастрофой, которая произошла с истребителем Су-27УБ Воздушных сил Вооруженных сил Украины, мероприятия, которые были запланированы 18-19 октября на аэродромах Староконстантинов и Гавришовка с участием представителей средств массовой информации во время многонациональных учений "Чистое небо-2018", проводиться не будут", – сообщил пресс-центр ВС ВСУ в Facebook.

Ранее в ВС ВСУ сообщали, что общее руководство учений решило продолжить полеты всех типов авиатехники несмотря на трагедию, которая произошла 16 октября.

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Учения "Чистое небо-2018" стартовали 8 октября и должны были продлиться до 19 числа. Они проходили на территории Винницкой и Хмельницкой областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 октября примерно в 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) при выполнении учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Оба пилота погибли.

Одной из жертв ЧП оказался военный летчик I класса, полковник Иван Петренко, который участвовал в совместных полетах украинских авиаторов и готовил летный состав. Вторым пилотом был военнослужащий Нацгвардии США.

Место
Украина
Объект
Вооруженные силы Украины
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"ВСУ отменили мероприятия учений ''Чистое небо-2018''" Всего два самолёта осталось, а взять негде
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Пиндосы с рагулями точно летать не будут,отбили охотку разом,неудобно как то получилось с Белым Господином,хотели повыебаться перед хозяевами и опять мордой в говнище.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Обкакалися
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