Катастрофа Су-27: следствие изъяло ключевую документацию

В рамках расследования крушения истребителя Су-27УБ в Винницкой области на аэродромах в Миргороде (Полтавская обл.) и Староконстантинове (Хмельницкая обл.) изъята летная документация и документы на самолет.

Кроме того, допрашиваются свидетели обстоятельств вылета воздушного судна, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Отмечается, что место падения истребителя находится под охраной.

Для установления причин трагедии группа военных прокуроров Винницкого гарнизона, возглавляемая военным прокурором гарнизона, продолжает осмотр места падения истребителя совместно с представителями экспертной комиссии Министерства обороны Украины и специалистами авиационно-технической лаборатории.

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет потерпел крушение 16 октября во время международных учений "Чистое небо-2018", которые стартовали 8 октября.

Спасатели нашли тела двух погибших пилотов. Изначально сообщалось, что второй жертвой катастрофы стал военный Воздушных сил Нацгвардии США, однако эту информацию пока не подтвердили.