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Катастрофа Су-27: следствие изъяло ключевую документацию

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В рамках расследования крушения истребителя Су-27УБ в Винницкой области на аэродромах в Миргороде (Полтавская обл.) и Староконстантинове (Хмельницкая обл.) изъята летная документация и документы на самолет.

Кроме того, допрашиваются свидетели обстоятельств вылета воздушного судна, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Отмечается, что место падения истребителя находится под охраной.

Новости
Крушение Су-27: что известно о погибшем пилоте

Для установления причин трагедии группа военных прокуроров Винницкого гарнизона, возглавляемая военным прокурором гарнизона, продолжает осмотр места падения истребителя совместно с представителями экспертной комиссии Министерства обороны Украины и специалистами авиационно-технической лаборатории.

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет потерпел крушение 16 октября во время международных учений "Чистое небо-2018", которые стартовали 8 октября.

Спасатели нашли тела двух погибших пилотов. Изначально сообщалось, что второй жертвой катастрофы стал военный Воздушных сил Нацгвардии США, однако эту информацию пока не подтвердили.

Место
Украина
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Шур Григорий
Шур Григорий
Изъята летная документация и документы на самолет? А говорили, шо на литаках своих вы только с ПТС даже катапультируетесь ...
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