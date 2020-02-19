Катастрофа самолета МАУ: в Иране заявили о неисправности черного ящика

Министр обороны Ирана, бригадный генерал Амир Хатами заявил, что черный ящик украинского Boeing, который 8 января сбили над Тегераном, якобы сильно поврежден.
Вместе с тем, как передает IRNA, он пообещал, что черный ящик будет отремонтирован экспертами иранской оборонной промышленности.
Хатами отметил, что расшифровать записи бортового самописца можно будет только после проведение серьезного ремонта.
Амир Хатами
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Полноценный доступ от иранской стороны к обломкам самолета МАУ украинские эксперты получили лишь 10 января. Спустя неделю стало известно, как Иран мешал расследованию украинцев.
Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
19 января в Украине приземлился борт с жертвами авиакатастрофы в Иране: 9 членов экипажа и 2 пассажира.
19 января председатель иранской комиссии по расследованию катастрофы заявил, что страна принялась самостоятельно расшифровывать черные ящики со сбитого Boeing 737.
Позже министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран не может расшифровать информацию черных ящиков украинского самолета авиакомпании МАУ, который сбили в небе над Тегераном 8 января, но не передаст их другим странам.
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