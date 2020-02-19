Катастрофа самолета МАУ: в Иране заявили о неисправности черного ящика

Министр обороны Ирана, бригадный генерал Амир Хатами заявил, что черный ящик украинского Boeing, который 8 января сбили над Тегераном, якобы сильно поврежден.

Вместе с тем, как передает IRNA, он пообещал, что черный ящик будет отремонтирован экспертами иранской оборонной промышленности.

Хатами отметил, что расшифровать записи бортового самописца можно будет только после проведение серьезного ремонта.

Амир Хатами

Как сообщал OBOZREVATEL:

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