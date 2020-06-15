Катастрофа самолета МАУ в Иране: Тегеран объяснил задержку с отправкой "черных ящиков"

"Черные ящики" с украинского самолета, который был сбит над Ираном в январе, не были отправлены в Киев в срок из-за пандемии COVID-19.

Об этом на пресс-конференции 15 июня заявил представитель иранского правительства Али Рабей, передает "Интерфакс-Украина". Он уточнил, что задержка связана с приостановкой международный рейсов.

"С самых первых дней после этого прискорбного инцидента мы объявили о готовности сотрудничать в изучении "черных ящиков" украинского самолета. С нашей стороны нам нечего скрывать. Если расшифровать их можно будет в Украине, это будет сделано в Украине. В ином случае их расшифруют во Франции. Вынужденная задержка была вызвана приостановкой международных рейсов из-за пандемии коронавируса", – сказал Рабей.

Чиновник отметил, что их вернут после хотя бы частичного возобновления нормальной работы международных рейсов и по итогам переговоров между Ираном и другими сторонами, вовлеченными в этот процесс.

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