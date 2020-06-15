Катастрофа самолета МАУ в Иране: Тегеран объяснил задержку с отправкой "черных ящиков"

Юрий Сергиенко Расследования 19:39, 15.06.2020 Обновлено: 19:54, 15.06.2020

"Черные ящики" с украинского самолета, который был сбит над Ираном в январе, не были отправлены в Киев в срок из-за пандемии COVID-19.

Об этом на пресс-конференции 15 июня заявил представитель иранского правительства Али Рабей, передает "Интерфакс-Украина". Он уточнил, что задержка связана с приостановкой международный рейсов.

"С самых первых дней после этого прискорбного инцидента мы объявили о готовности сотрудничать в изучении "черных ящиков" украинского самолета. С нашей стороны нам нечего скрывать. Если расшифровать их можно будет в Украине, это будет сделано в Украине. В ином случае их расшифруют во Франции. Вынужденная задержка была вызвана приостановкой международных рейсов из-за пандемии коронавируса", – сказал Рабей.

Чиновник отметил, что их вернут после хотя бы частичного возобновления нормальной работы международных рейсов и по итогам переговоров между Ираном и другими сторонами, вовлеченными в этот процесс.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что Иран затягивает передачу "черных ящиков" с украинского самолета. По его словам, Тегеран до сих пор не взял на себя международную ответственность за крушение борта.

  • Пассажирский Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился 8 января вблизи иранской столицы. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

  • Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.

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