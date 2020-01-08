Катастрофа самолета МАУ в Иране: Путин внезапно написал Зеленскому

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму после катастрофы украинского пассажирского лайнера компании МАУ в Тегеране 8 января.

В ней он выразил соболезнования в связи с трагедией, сообщается на официальном сайте Кремля.

"Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном. Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", – говорится в заявлении пресс-службы президента страны-агрессора.

Владимир Путин

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