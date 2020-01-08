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8 января • обновлено в 12:51
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Катастрофа самолета МАУ в Иране: Путин внезапно написал Зеленскому

36.6т
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Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму после катастрофы украинского пассажирского лайнера компании МАУ в Тегеране 8 января.

В ней он выразил соболезнования в связи с трагедией, сообщается на официальном сайте Кремля.

"Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном. Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", – говорится в заявлении пресс-службы президента страны-агрессора.

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Владимир Путин

Владимир Путин

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Россия
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Комментарии
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
все говорят и пишут, что плюгавый фюрерок пукистана злой и жестокий вампир. а на самом деле он вон какая бубочка и лапочка. и так деток любит
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Коскин Александр
Коскин Александр
Уважаемый человек написал другому уважаемому человеку. Все правильно.А мы с вами при чем?
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
...Внезапно) напишите ещё... заранее за день до трагедии, не удивлюсь если такая версия прозвучит от нерабов)! И это всего-навсего телеграмма, которую и не он наверное составил, просто дал добро, на передачу!
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