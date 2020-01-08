Катастрофа самолета МАУ в Иране: Путин внезапно написал Зеленскому

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму после катастрофы украинского пассажирского лайнера компании МАУ в Тегеране 8 января.
В ней он выразил соболезнования в связи с трагедией, сообщается на официальном сайте Кремля.
"Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном. Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", – говорится в заявлении пресс-службы президента страны-агрессора.
Владимир Путин
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовала полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время крушения в Иране самолета Boeing 737. Среди погибших пассажиров были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет перед катастрофой успел набрать высоту 2 400 м перед крушением, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
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