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11 января • обновлено в 12:25
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Катастрофа самолета МАУ: Ирану передали ДНК-образцы родственников погибших украинцев

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Украина передала Ирану ДНК-образцы родственников украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране.

Их собрали эксперты Министерства внутренних дел и следователи Национальной полиции Украины. Об этом сообщается на странице МВД в Facebook.

"Электронная ДНК-формула была направлена экспертам, которые работают на месте трагедии, сегодня утром. Сейчас мы ожидаем от иранской стороны идентификации тел и возвращение их в Киев", – говорится в заявлении.

Тегерану передали ДНК-образцы родственников погибших украинцев

Тегерану передали ДНК-образцы родственников погибших украинцев

Reuters

В Министерстве внутренних дел также напомнили, что 15 спасателей, четверо следователей и трое экспертов МВД помогают иранским коллегам расследовать причины трагедии с Boeing 737.

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Автор
Марта Рок
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины Boeing Авиакатастрофа
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