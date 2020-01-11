Катастрофа самолета МАУ: Ирану передали ДНК-образцы родственников погибших украинцев

Украина передала Ирану ДНК-образцы родственников украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране.
Их собрали эксперты Министерства внутренних дел и следователи Национальной полиции Украины. Об этом сообщается на странице МВД в Facebook.
"Электронная ДНК-формула была направлена экспертам, которые работают на месте трагедии, сегодня утром. Сейчас мы ожидаем от иранской стороны идентификации тел и возвращение их в Киев", – говорится в заявлении.
Тегерану передали ДНК-образцы родственников погибших украинцев
Reuters
В Министерстве внутренних дел также напомнили, что 15 спасателей, четверо следователей и трое экспертов МВД помогают иранским коллегам расследовать причины трагедии с Boeing 737.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Позже президент страны Хасан Роухани сказал, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.
Группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране катастрофу самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера.
В сети появилось видео, на котором, возможно, зафиксирован момент запуска иранской ракеты по пассажирскому лайнеру МАУ.
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