Иран назвал виновного в катастрофе самолета МАУ под Тегераном
В катастрофе Boeing 737 авиакомпании МАУ под Тегераном 8 января, в результате которой погибли 176 граждан из семи стран, в том числе 11 украинцев, виноват оператор ракетной системы Ирана.
Такое заявление сделало Министерство обороны страны, сообщил на странице в Twitter бывший депутат иранского парламента Махмуд Садеки. Он направил в ведомство запрос о причинах трагедии еще 23 апреля, но получил ответ только сейчас.
В документе, подписанном министром обороны бригадным генералом Амиром Хатами, сказано, что оператор нарушил порядок ведения огня и совершил пуск ракет "без получения разрешения", пишет Radio Farda.
Оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, он не общался с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" министерства обороны, когда принимал решение о запуске ракеты.
Отметим, что военного в рамках следствия по делу задержали.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
Также журналист раскрыл, почему Иран согласился на выплату компенсаций семьям погибших.
Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.
Однако Украина будет действовать скоординировано со своими партнерами ради установления справедливости.