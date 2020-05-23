В катастрофе Boeing 737 авиакомпании МАУ под Тегераном 8 января, в результате которой погибли 176 граждан из семи стран, в том числе 11 украинцев, виноват оператор ракетной системы Ирана.

Такое заявление сделало Министерство обороны страны, сообщил на странице в Twitter бывший депутат иранского парламента Махмуд Садеки. Он направил в ведомство запрос о причинах трагедии еще 23 апреля, но получил ответ только сейчас.

В документе, подписанном министром обороны бригадным генералом Амиром Хатами, сказано, что оператор нарушил порядок ведения огня и совершил пуск ракет "без получения разрешения", пишет Radio Farda.

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Оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, он не общался с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" министерства обороны, когда принимал решение о запуске ракеты.

Отметим, что военного в рамках следствия по делу задержали.

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