Иран решил не передавать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Дарья Дурова Расследования 19:34, 31.05.2020 Обновлено: 19:52, 31.05.2020

"Черные ящики", которые фиксировали события на борту сбитого иранскими ракетами самолета МАУ, не будут передавать Украине.

Такое решение приняли власти Ирана, сообщило иранское издание ISNA. Бортовые самописцы, вероятно, отправят экспертам в Францию.

Иран может не передать Украине "черные ящики" самолета МАУ
Коллаж

При этом иранское правительство заявило, что на такой шаг может пойти из-за задержки украинской стороны.

"В ответ на задержку украинской стороны с ответом на предложение Ирана по "черным ящикам" украинского самолета, а также уточнение дальнейших шагов в этой ситуации, приняли решение отправить "черный ящик" самолета в другую страну", – говорится в сообщении.

При этом, по информации ЕП, данные о "задержке ответа Украины" не соответствуют действительности.

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