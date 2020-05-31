Иран решил не передавать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ

В Иране, по данным СМИ, решили отправить самописцы в Францию

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"Черные ящики", которые фиксировали события на борту сбитого иранскими ракетами самолета МАУ, не будут передавать Украине.

Такое решение приняли власти Ирана, сообщило иранское издание ISNA. Бортовые самописцы, вероятно, отправят экспертам в Францию.

Иран может не передать Украине "черные ящики" самолета МАУ Коллаж

При этом иранское правительство заявило, что на такой шаг может пойти из-за задержки украинской стороны.

"В ответ на задержку украинской стороны с ответом на предложение Ирана по "черным ящикам" украинского самолета, а также уточнение дальнейших шагов в этой ситуации, приняли решение отправить "черный ящик" самолета в другую страну", – говорится в сообщении.

При этом, по информации ЕП, данные о "задержке ответа Украины" не соответствуют действительности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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