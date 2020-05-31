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31 мая • обновлено в 20:02
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Иран решил не передавать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ

  • Украинский Boeing 737 упал под Тегераном 8 января. Все пассажиры и экипаж погибли

  • Выяснилось, что лайнер подбили сразу две иранские ракеты

  • Спустя почти пять месяцев Украина так и не получила бортовые самописцы Boeing

  • В Иране, по данным СМИ, решили отправить самописцы в Францию

2.2т
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"Черные ящики", которые фиксировали события на борту сбитого иранскими ракетами самолета МАУ, не будут передавать Украине.

Такое решение приняли власти Ирана, сообщило иранское издание ISNA. Бортовые самописцы, вероятно, отправят экспертам в Францию.

Иран может не передать Украине "черные ящики" самолета МАУ

Иран может не передать Украине "черные ящики" самолета МАУ

Коллаж

При этом иранское правительство заявило, что на такой шаг может пойти из-за задержки украинской стороны.

"В ответ на задержку украинской стороны с ответом на предложение Ирана по "черным ящикам" украинского самолета, а также уточнение дальнейших шагов в этой ситуации, приняли решение отправить "черный ящик" самолета в другую страну", – говорится в сообщении.

При этом, по информации ЕП, данные о "задержке ответа Украины" не соответствуют действительности.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран Тегеран
Теги
самолет МАУ разбился самолет
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