Иран решил не передавать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ

"Черные ящики", которые фиксировали события на борту сбитого иранскими ракетами самолета МАУ, не будут передавать Украине.
Такое решение приняли власти Ирана, сообщило иранское издание ISNA. Бортовые самописцы, вероятно, отправят экспертам в Францию.
Иран может не передать Украине "черные ящики" самолета МАУ
Коллаж
При этом иранское правительство заявило, что на такой шаг может пойти из-за задержки украинской стороны.
"В ответ на задержку украинской стороны с ответом на предложение Ирана по "черным ящикам" украинского самолета, а также уточнение дальнейших шагов в этой ситуации, приняли решение отправить "черный ящик" самолета в другую страну", – говорится в сообщении.
При этом, по информации ЕП, данные о "задержке ответа Украины" не соответствуют действительности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.
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