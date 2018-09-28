Катастрофа с водой на Донбассе: в сети всплыли жуткие фото

На оккупированном террористами Донбассе в реку Кальмиус слили неизвестную коричневую жидкость.

Соответствующие фото были недавно опубликованы на страницах сторонников "ДНР" в соцсетях, где пользователи сообщают, что неизвестные "что-то слили и уехали".

Данные снимки были сделаны в центре Донецка на мосту по бульвару Шевченко.

Как передают "Новости Донбасса", в санэпидемстанции Донецка заявили, что им ничего не известно о сливе жидкости в Кальмиус.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в оккупированной Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление питьевой водой. По последним данным, были госпитализированы 43 человека, в том числе и дети.

Пострадавшие жаловались на боль в животе, рвоту, озноб, повышение температуры.