Катастрофа с самолетом под Львовом: названа неожиданная причина

ЧП с самолетом Ан-12, которое случилось утром 4 октября под Львовом, могло произойти в результате ошибки пилота.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в эфире "112 Украина". По его словам, самолет перевозил 10 тонн груза.

"Сейчас рассматривается две версии. Первое – это то, что кончилось горючее, а второе – это ошибка пилота, потому что самолет выходил не на визуальный заход, а на инструментальный. Поэтому то, что была плохая погода – а там на самом деле был очень сильный туман под Львовом – оно не влияет, и сейчас, на данный момент, все обстоятельства расследуются", – сказал Лавренюк.

Он добавил, что среди выживших в аварии – пилоты самолета.

"Пострадавших, сильно травмированных пилотов, достали из кабины… С ними общаются представители ГСЧС для выяснения всех обстоятельств произошедшего", – сказал Лавренюк.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в результате аварии погибли пять человек, еще трое получили тяжелые травмы.

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