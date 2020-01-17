Катастрофа с самолетом МАУ: Рувин рассказал, как Иран мешал расследованию

Полноценный доступ от иранской стороны к обломкам самолета МАУ украинские эксперты получили лишь 10 января.

Тогда были обнаружены признаки ракетного удара и следы разрушительных элементов на личных вещах пассажиров. Об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

"Предоставили возможность посмотреть на останки самолета, сказали, что они лежат в ангаре. Ангар, оказалось, это просто куча бульдозером собранных обломков самолета, на которых ничего не было видно, ничего не понятно, но иранцы работают только до четырех часов по местному времени, поэтому мы были ограничены временем", – рассказал он.

Уже 10 января эксперты смогли полностью обойти место, где упал лайнер. Они установили отсутствие нижней части самолета и кабины. Эти обломки украинцам подвезли позже, вместе с креслами, на которых нашли следы от поражающих элементов.

"Нам тогда стало понятно, что произошло, каким образом. Это было 10 числа, уже была ночь.... И мы при свете прожекторов уже нашли места, где мы увидели действие поражающих элементов, ракеты. Представители иранской власти увидели, приехали очень много машин с представителями, посмотрели, попросили накрыть пленкой, не снимать на мобильные телефоны и сказали, что завтра будем разбирать", – рассказал Рувин.

Украинских экспертов должны были допустить к остальным обломкам следующим утром, но к тому времени Иран официально заявил об ударе ракетой по самолету.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент страны Хасан Роухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Хасан Роухани на своей странице в Twitter написал, что Иран выплатит компенсацию семьям 176 жертв.

В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.

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