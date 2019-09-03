Катастрофа с Boeing MH17: Нидерланды хотят допросить ценного для РФ заключенного

Следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха — свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе, которого хотела обменять РФ.

Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил представитель следственной группы Брехтье ван де Мосдейк в телефонном интервью агентству новостей AP, пишет Deutsche Welle.

"Если его обменяют, то, конечно, трудно сказать, сможем ли мы поговорить с ним, когда он будет в России", - отметил он.

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По словам Мосдейка, поэтому нидерландская прокуратура предпочла бы, чтобы Цемах находился в Украине, чтобы быть "доступным для следствия", и ему можно было бы задать "дополнительные вопросы".

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем 3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.

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