Катастрофа с Boeing MH17: Нидерланды хотят допросить ценного для РФ заключенного

Следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха — свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе, которого хотела обменять РФ.
Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил представитель следственной группы Брехтье ван де Мосдейк в телефонном интервью агентству новостей AP, пишет Deutsche Welle.
"Если его обменяют, то, конечно, трудно сказать, сможем ли мы поговорить с ним, когда он будет в России", - отметил он.
Владимир Цемах
Цензор
По словам Мосдейка, поэтому нидерландская прокуратура предпочла бы, чтобы Цемах находился в Украине, чтобы быть "доступным для следствия", и ему можно было бы задать "дополнительные вопросы".
Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем 3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.