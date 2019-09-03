Новости Реклама
3 сентября • обновлено в 16:05
Каждый найдёт своё!
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Катастрофа с Boeing MH17: Нидерланды хотят допросить ценного для РФ заключенного

992 Читать материал на украинском

Следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха — свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе, которого хотела обменять РФ.

Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил представитель следственной группы Брехтье ван де Мосдейк в телефонном интервью агентству новостей AP, пишет Deutsche Welle.

"Если его обменяют, то, конечно, трудно сказать, сможем ли мы поговорить с ним, когда он будет в России", - отметил он.

Владимир Цемах

Владимир Цемах

Цензор

Новости
В России придумали новую схему обмена пленными с Украиной

По словам Мосдейка, поэтому нидерландская прокуратура предпочла бы, чтобы Цемах находился в Украине, чтобы быть "доступным для следствия", и ему можно было бы задать "дополнительные вопросы".

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем 3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.

Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...