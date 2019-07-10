Катастрофа рейса МН17: в "ДНР" открестились от террориста, сбившего Boeing

Дочь "похищенного" СБУ экс-командира подразделения противовоздушной обороны террористов "ДНР" Владимира Цемаха заявила, что ее отец не причастен к катастрофе рейса МН17 над Донбассом.

Об этом Мария Цемах рассказала во время пресс-конференции, 10 июля в Донецке. Также с Цемах выступила "уполномоченная по правам человека в "ДНР" Дарья Морозова, передает телеграмм-канал Post Enot.

"На фото, которые прислали дочери из Киева, видны следы применения силы и двух инъекций при задержании", – заявила Цемах.

На пресс-конференции было заявлено, якобы Владимира Цемаха после "похищения" спецслужбы Украины перевозили через линию разграничения (не через КПП), а через поля.

Также Цемах отрицала, что ее отец причастен к авиакатастрофе сбитого малазийского Боинга 777.

"Мой отец не был начальником ПВО во время крушения Боинга. Он находился только на блокпостах – на 20 и 43. Все обвинения по этому поводу не имеют под собой почвы", – оправдывалась дочь террориста.

Владимир Цемах Телеканал 24

Морозова также добавила, что относительно Цемаха "Украине был отправлен официальный запрос".

"Мы будем активно поднимать его в Минске. Будем бороться", – отметила чиновник "ДНР".

Пресс-конференция в Донецке по Цемаху

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал ракетный комплекс "Бук", из которого сбили лайнер.

При этом российские СМИ заявили, что Владимир Цемах в скандальном признании в 2015 году не говорил о "Буке".

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