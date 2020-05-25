Катастрофа рейса МН17: "независимый эксперт" из РФ заявил о странных следах на обломках самолета

На обломках малазийского "Боинга" MH17, сбитого в небе над Донбассом, якобы нашли следы, которые указывают, что внутри самолета произошел взрыв.

Такую версию в Facebook изложил российский "независимый технический эксперт" Юрий Антипов.

По его словам, он обнаружил загадочные частицы на обшивке кресел, которые больше всего похожие на обгоревшие соты. Он считает, что это доказывает тот факт, что внутри салона произошел взрыв, а не то, что авиалайнер был сбит "Буком".

Следы, якобы найденные экспертом Facebook Юрий Антипов

"На практически полностью разрушенном воздуховоде диаметром 200 мм не сохранилось каталожного номера (он полностью сгорел), но его диаметр говорит о том, что он находился в самолете еще дальше от кабины пилотов и ещё ближе к его центральной части. И этот воздуховод тоже выгорел дотла. Значит, очень высокая температура была еще ближе к центральной части самолета", – предполагал российский эксперт.

Следы, якобы найденные российским экспертом Facebook Юрий Антипов

Антипов сказал, что воздуховоды были выброшены из разрушающегося самолета первыми, что якобы указывает, что эпицентр взрыва располагался не у кабины пилотов.

"И этот воздуховод тоже выгорел дотла. Значит, очень высокая температура была еще ближе к центральной части самолета. И опять повторю ранее сказанное. Эти воздуховоды первыми и мгновенно были выброшены из разрушающегося самолета. И причем здесь "Бук", якобы взорванный у кабины пилотов?" – высказывал он свои догадки.

Расположение воздуховода в салоне самолета Facebook Юрий Антипов

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили о якобы наличии новых улик в деле о катастрофе "Боинга" MH17 над Донбассом, которые свидетельствуют о том, что на борту лайнера произошел теракт.

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