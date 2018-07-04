Ж/д катастрофа под Одессой: появились новые подробности

Все пассажиры, которые из-за аварии грузового поезда около села Путиловка Одесской области оказались заложниками ситуации, уже доставлены пункты назначения.

Об этом в эфире ObozTV заявил заместитель начальника департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзалізниці" Александр Красноштан.

"Всех пассажиров мы доставили в пункты назначения, были организованы перевозки альтернативными поездами, также было организовано движение пригородных поездов. Там, где не было пригородных электропоездов, мы привлекали автобусы", - рассказал он.

Также Красноштан признал, что задержки пассажирских поездом имели место.

"19 поездов изменили маршруты следования, до 5 часов увеличилось время пребывания в пути, но все поезда уже прибывают к конечным станциям. Движение по одному пути возобновлено. Сейчас продолжаются работы по полноценному возобновлению движения. Все пассажирские поезда курсируют по своему графику", - подчеркнул он.

При этом в "Укрзалізниці" не стали подтверждать вину машиниста в аварии.

"Это сложное происшествие и требует тщательного расследования. Комиссия проведет расследование и даст все детали. Вешать вину сейчас на кого-то рано. Пока она не завершит работу, говорить о причинах не очень профессионально. Мы не хотим распространять слухи", - добавил Красноштан.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что из-за аварии пассажиров с билетами на промежуточные станции проводники просто выкинули из поездов.