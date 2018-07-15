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"Катастрофа планетарного масштаба": стало известно, что скрывает Россия на Донбассе

3.7тЧитать новость на украинском

Россия скрывает экологическую катастрофу, которая набирает обороты на Донбассе.

Такое заявление сделал на своей странице в Facebook участник АТО, волонтер Мирослав Гай, добавив, что Россия будет пытаться "впихнуть" Украине оккупированные территории на своих условиях.

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"И это понятно почему. Вы посмотрите, что они сделали с Донбассом. Из-за затопления шахт, вода попала в ядерные могильники. Это может быть катастрофой планетарного масштаба. РФ и оккупационные администрации скрывают эту информацию", - отметил он.

"Наша сторона уже проводит учения по очистке (Дедозации) транспортных средств пребывающих с той стороны", - добавил Гай.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тука назвал три угрозы для Донбасса, среди них - экологическая катастрофа.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Так козлорылые куда не припрутся, везде разруха и катастрофа, ничего другого Ху*лостан дать миру не способен. Перед закрфтием проэкта “Рузьке Педерация” надо продумать с Китаем как кромсать Кацапстан будем в счет контрибуции, забирать надо только земли, козлорылых депорьировать на мокшанские болота, от этих лишнехромосомных дегенератов все равно толку не будет, пусть скрепово-духовно жрут ягель и собирают валежник.
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