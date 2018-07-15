"Катастрофа планетарного масштаба": стало известно, что скрывает Россия на Донбассе

Россия скрывает экологическую катастрофу, которая набирает обороты на Донбассе.

Такое заявление сделал на своей странице в Facebook участник АТО, волонтер Мирослав Гай, добавив, что Россия будет пытаться "впихнуть" Украине оккупированные территории на своих условиях.

"И это понятно почему. Вы посмотрите, что они сделали с Донбассом. Из-за затопления шахт, вода попала в ядерные могильники. Это может быть катастрофой планетарного масштаба. РФ и оккупационные администрации скрывают эту информацию", - отметил он.

"Наша сторона уже проводит учения по очистке (Дедозации) транспортных средств пребывающих с той стороны", - добавил Гай.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тука назвал три угрозы для Донбасса, среди них - экологическая катастрофа.