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Катастрофа МН17: "задержание" ключевого виновника приняло неожиданный поворот

6.3т Читать материал на украинском

Служба безопасности Украины опровергла информацию о задержании водителя автотягача, который осуществлял перевозку ЗРК "Бук", из которого был сбит Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе.

Так, в спецслужбе напомнили, что 17 июля 2019 года в Киеве состоялся брифинг о ходе расследования, однако некоторые факты были изложены СМИ превратно, передает УНН.

"Отдельные СМИ распространили недостоверную информацию о задержании водителя автотягача, который осуществлял перевозку ЗРК "Бук" 17 июля 2014 года. На самом деле на брифинге было упомянуто о факте ареста и осуждения украинским судом боевика террористической организации "ДНР", причастного к незаконному захвату в Донецке в июле 2014 года автотягача. На нем в дальнейшем другие лица перевозили ЗРК "Бук" по территории временно неподконтрольной украинской власти", – говорится в сообщении.

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Катастрофа МН17

Катастрофа МН17

Катастрофа МН17

Катастрофа МН17

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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ахаха ))) ну не дБылы а? ))) Сперва поймали водителя, типа он уже два года как сидит за решеткой, а теперь оказывается не поймали и не того ))))) жгите дальше, сказочные далпайопы)))
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