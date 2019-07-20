Катастрофа МН17: "задержание" ключевого виновника приняло неожиданный поворот

Служба безопасности Украины опровергла информацию о задержании водителя автотягача, который осуществлял перевозку ЗРК "Бук", из которого был сбит Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе.

Так, в спецслужбе напомнили, что 17 июля 2019 года в Киеве состоялся брифинг о ходе расследования, однако некоторые факты были изложены СМИ превратно, передает УНН.

"Отдельные СМИ распространили недостоверную информацию о задержании водителя автотягача, который осуществлял перевозку ЗРК "Бук" 17 июля 2014 года. На самом деле на брифинге было упомянуто о факте ареста и осуждения украинским судом боевика террористической организации "ДНР", причастного к незаконному захвату в Донецке в июле 2014 года автотягача. На нем в дальнейшем другие лица перевозили ЗРК "Бук" по территории временно неподконтрольной украинской власти", – говорится в сообщении.

Катастрофа МН17

Катастрофа МН17

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