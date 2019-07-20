Катастрофа МН17: "задержание" ключевого виновника приняло неожиданный поворот

Служба безопасности Украины опровергла информацию о задержании водителя автотягача, который осуществлял перевозку ЗРК "Бук", из которого был сбит Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе.
Так, в спецслужбе напомнили, что 17 июля 2019 года в Киеве состоялся брифинг о ходе расследования, однако некоторые факты были изложены СМИ превратно, передает УНН.
"Отдельные СМИ распространили недостоверную информацию о задержании водителя автотягача, который осуществлял перевозку ЗРК "Бук" 17 июля 2014 года. На самом деле на брифинге было упомянуто о факте ареста и осуждения украинским судом боевика террористической организации "ДНР", причастного к незаконному захвату в Донецке в июле 2014 года автотягача. На нем в дальнейшем другие лица перевозили ЗРК "Бук" по территории временно неподконтрольной украинской власти", – говорится в сообщении.
Катастрофа МН17
Катастрофа МН17
Как сообщал OBOZREVATEL:
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Позже в сети всплыла переписка военнослужащего 2-го батальона российской 53-й зенитно-ракетной бригады, перевозившей "Бук", которая подтверждает причастность России к крушению.
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 года СБУ передала Международной следственной группе доказательства по следствию сбитого над Донбассом малайзийского "Боинга 777" рейса МН17.
При этом российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
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