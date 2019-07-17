Катастрофа МН17: задержан водитель автотягача, перевозившего "Бук"

Служба безопасности Украины задержала водителя автотягача, который перевозил зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе.

Об этом в среду, 17 июля, на брифинге заявил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

Также он продемонстрировал видео, снятое на телефон, на котором видно, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК "Бук".

"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине", – сообщил он.

Маяков подчеркнул, что террористы "ДНР", причастные к транспортировке ЗРК "Бук", будут осуждены в Украине за терроризм. При этом он не назвал имя задержанного водителя автотягача.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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