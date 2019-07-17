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Катастрофа МН17: задержан водитель автотягача, перевозившего "Бук"

14.8т Читать материал на украинском

Служба безопасности Украины задержала водителя автотягача, который перевозил зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе.

Об этом в среду, 17 июля, на брифинге заявил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

Также он продемонстрировал видео, снятое на телефон, на котором видно, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК "Бук".

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"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине", – сообщил он.

Маяков подчеркнул, что террористы "ДНР", причастные к транспортировке ЗРК "Бук", будут осуждены в Украине за терроризм. При этом он не назвал имя задержанного водителя автотягача.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Украина
Теги
СБУ ДНР
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
А правда что он перевозил бук ?- да правда только не перевозил а подвез и не бук а соседку и не на автотягаче а на запорожце а так все правда ..
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Junio Van
Junio Van
Очередной укрофейк, коих на дню штук по сто...
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Некацап Жора
Некацап Жора
Junio Van, Дак для россиян все фейк, кроме "правды" от Оли Бочек и Маргариты Харчек.)))
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Так вроде вы раньше визжали что Бук был российский, а сейчас оказывается он из Донецка.
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Некацап Жора
Некацап Жора
Подвесов Торсион, Как раньше так и сейчас Бук из Курска.
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