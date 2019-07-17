Катастрофа МН17: задержан водитель автотягача, перевозившего "Бук"

Служба безопасности Украины задержала водителя автотягача, который перевозил зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе.
Об этом в среду, 17 июля, на брифинге заявил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.
Также он продемонстрировал видео, снятое на телефон, на котором видно, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК "Бук".
"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине", – сообщил он.
Маяков подчеркнул, что террористы "ДНР", причастные к транспортировке ЗРК "Бук", будут осуждены в Украине за терроризм. При этом он не назвал имя задержанного водителя автотягача.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Позже в сети всплыла переписка военнослужащего 2-го батальона российской 53-й зенитно-ракетной бригады, перевозившей "Бук", которая подтверждает причастность России к крушению.
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 года СБУ передала Международной следственной группе доказательства по следствию сбитого над Донбассом малайзийского "Боинга 777" рейса МН17.
При этом российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
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