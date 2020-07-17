Катастрофа МН17: в ОГП рассказали, как Россия срывала расследование

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов рассказал, что Россия практически не сотрудничала с Нидердандами относительно катастрофы Boeing 777 рейса МН 17, который российские террористы сбили на Донбассе в 2014 году.

В интервью "Фактам" он привел два примера нарушения Россией ее обязательств в рамках Европейской Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Так, в 2018 году прокуратура Нидерландов направила в РФ запрос: установить местонахождение "Бука", из которого сбили МН-17, и предоставить фамилии членов экипажа. После этого Минобороны РФ провело пресс-конференцию, где они заявили, что фото "Бука", передвигающего по украинской неподконтрольной территории накануне трагедии, якобы были подделаны.

"Через месяц Нидерланды получили официальное письмо россиян: снимки подделаны, доказательств пребывания установки на востоке Украины нет, поэтому, по их мнению, нет и оснований для получения ответа на вопрос о месте нахождения "Бука" во время трагедии", – рассказал Мамедов.

По его словам, тогда следствие провело основательную верификацию фото- и видеоматериалов – дополнительная криминалистическая проверка не выявила следов манипуляций.

Кроме того, как рассказал Мамедов, Нидерланды в конце прошлой недели подали иск в ЕСПЧ против России по катастрофе MH17, в котором говорится о нарушении трех статей Европейской Конвенции по правам человека – 2-й, 3-й и 13-й. 13-ая статья говорит о том, что уровень сотрудничества РФ в расследовании был ненадлежащим, что противоречит ее обязательствам в рамках Европейской Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Ранее ЕСПЧ получал иски против РФ, но не от государства, а от частных лиц – родственников погибших во время катастрофы, подытожил Мамедов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал заявление по поводу шестой годовщины сбивания российскими террористами малайзийского Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе.