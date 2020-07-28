Катастрофа МН17: стали известны детали о втором "Буке" террористов
Ракетная установка "Бук". РБК
Накануне катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом российские террористы планировали привезти на временно оккупированную территорию две установки "Бук". Однако им не удалось раздобыть второй тягач для перемещения оружия в ОРДЛО.
Об этом в интервью для YouTube-канала украинского журналиста Романа Цимбалюка рассказал авиационный эксперт, автор книги о сбитом МН17 Вадим Лукашевич (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Мы говорим "Бук", один, номер 332, который уже затерли, когда он попал в Украину. Но по разным данным, и следствие подтвердило, что там было два "Бука". Один загорелся. А пытались перебросить два "Бука". Но на границе воинские части, автобаты, доставляли технику до границы, она переходила "зеленку" ночью своим ходом, на гусеницах. А дальше нужно было ставить на другой трак. И получилось, что у террористов нашелся известный трак, платформа с тягачом, белой кабиной Volvo, который они умыкнули у местного бизнесмена. Не нашлось второго трака, поэтому зашла только одна установка", – объяснил неудачу оккупантов Лукашевич.
Кроме того, по его словам, в сети есть видео, снятое летом 2014 года, на котором запечатлено, как в районе Каменск-Шахтинска в строну Украины на трейлере везли пускозаряжающую установку с боевыми ракетами под маскировочной сетью.
"Поэтому должно было зайти несколько установок. Гибель 298 человек на борту Boeing спасла Украину от большой масштабной интервенции. Было бы все гораздо хуже", – резюмировал эксперт, отметив, что счет жертвам в случае такого сценария мог пойти на 10 тысяч.
Как сообщал OBOZREVATEL:
также Лукашевич заявил, что массовое тиражирование фейковых новостей о катастрофе Boeing рейса МН17 могло быть инициативой Администрации президента России.
Подконтрольные Кремлю СМИ даже получали специальные темники тогдашнего советника главы РФ Владислава Суркова.
Кроме того, эксперт напомнил о происхождении любимого фейка Путина о "диспетчере Карлосе", который якобы видел, как ВСУ "сбили" лайнер.