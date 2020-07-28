Катастрофа МН17: стали известны детали о втором "Буке" террористов

Накануне катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом российские террористы планировали привезти на временно оккупированную территорию две установки "Бук". Однако им не удалось раздобыть второй тягач для перемещения оружия в ОРДЛО.

Об этом в интервью для YouTube-канала украинского журналиста Романа Цимбалюка рассказал авиационный эксперт, автор книги о сбитом МН17 Вадим Лукашевич (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы говорим "Бук", один, номер 332, который уже затерли, когда он попал в Украину. Но по разным данным, и следствие подтвердило, что там было два "Бука". Один загорелся. А пытались перебросить два "Бука". Но на границе воинские части, автобаты, доставляли технику до границы, она переходила "зеленку" ночью своим ходом, на гусеницах. А дальше нужно было ставить на другой трак. И получилось, что у террористов нашелся известный трак, платформа с тягачом, белой кабиной Volvo, который они умыкнули у местного бизнесмена. Не нашлось второго трака, поэтому зашла только одна установка", – объяснил неудачу оккупантов Лукашевич.

Кроме того, по его словам, в сети есть видео, снятое летом 2014 года, на котором запечатлено, как в районе Каменск-Шахтинска в строну Украины на трейлере везли пускозаряжающую установку с боевыми ракетами под маскировочной сетью.

"Поэтому должно было зайти несколько установок. Гибель 298 человек на борту Boeing спасла Украину от большой масштабной интервенции. Было бы все гораздо хуже", – резюмировал эксперт, отметив, что счет жертвам в случае такого сценария мог пойти на 10 тысяч.

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