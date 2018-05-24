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Катастрофа МН17: СБУ установила причастных

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Служба безопасности Украины установила лиц, причастных к сбиванию в небе над Донбассом в июле 2014 года малайзийского Boeing-777.

"Сейчас, как мы считаем, очень важно, зная, кому принадлежал по состоянию на 2014 год "Бук", а именно 53-й бригаде, выяснить, как проходили команды, непосредственный круг исполнителей, те, кто сидел в "Буке", те, кто отдавал приказы, то есть персонифицировать ответственность. Фактически доказательства российской причастности или Вооруженных сил Российской Федерации являются катастрофой для российского политического и военного руководства", - заявил в эфире "112 телеканала" глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, сейчас прорабатывается информация относительно узкого круга лиц и скоро их имена будут озвучены.

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"На самом деле персонификация есть. В интересах расследования и ради обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства члены совместной группы не обнародуют эти имена, но у нас в работе довольно узкий круг лиц, которые причастны к совершению этого страшного преступления. Я убежден, что по решению руководителя следственной группы в ближайшее время имена будут называться", - подчеркнул он.

СБУ передала совместной следственной группе около 1,5 млн перехваченных файлов. Значительная часть документов будет иметь доказательственное значение.

В свою очередь, первый заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук рассказал, что следующий этап расследования будет заключаться в определении, какую роль играло или иное лицо в совершении преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании "Malaysia Airlines", который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек, в том числе дети.

24 мая следствие подтвердило, что МН17 сбил российский "Бук". Кроме того, были опубликованы доказательстваи полный текст отчета.

Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на Обозревателе.

Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Василий Грицак
Место
Украина
Объекты
расследованиеСлужба безопасности Украины
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