Катастрофа МН17: родственники жертв подадут в суд на Россию

Родственники жертв катастрофы рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" намерены подать на Россию в Европейский суд по правам человека.

Об этом сообщил их американский адвокат Джерри Скиннер в передаче EenVandaag, передает "Европейская правда" со ссылкой на De Morgen.

Так, 270 родственников 130 жертв трагедии намерены подать жалобу не позднее 13 июня.

Голландцы своим иском присоединятся к жалобе по данному делу, которую ранее подали 33 родственника жертв, среди которых граждане Малайзии, Австралии, Новой Зеландии.

При этом адвокат не назвал сумму компенсаций, которые могут составить несколько миллионов евро. По словам Скиннера, ЕСПЧ является единственным судом, который может рассматривать жалобы физических лиц против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе.

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Напомним, 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек, в том числе дети.

Террористы "ДНР" заявляли, что под Торезом они сбили военный самолет украинской армии. Позже эти сообщения были удалены.