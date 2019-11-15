Катастрофа МН17: Германия отреагировала на новые обвинения Путину

Германия считает "весьма тяжкими" новые обвинения в сторону России по делу катастрофы самолета Boeing рейса МН17.

"Виновные в этом преступлении, уничтожении самолета рейса MH17, должны быть выявлены и привлечены к ответственности", – приводит Deutsche welle слова представителя МИД Германии Марии Адебар.

Она призвала Россию активно содействовать расследованию катастрофы и добавила, что Германия поддерживает работу Объединенной следственной группы (JIT).

Обнародованы прямые доказательства вины России в катастрофе МН17 112 Украина

Как писал OBOZREVATEL, международная совместная следственная группа (JIT) по делу катастрофы самолета Boeing рейса МН17 опубликовала доказательства прямого контроля террористов "ДНР" российскими кураторами летом 2014 года.

В частности, 3 июля 2014 года террорист "ДНР" Александр Бородай признался, что он выполняет указания российской стороны.

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