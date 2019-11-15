Катастрофа МН17: Германия отреагировала на новые обвинения Путину

Германия считает "весьма тяжкими" новые обвинения в сторону России по делу катастрофы самолета Boeing рейса МН17.
"Виновные в этом преступлении, уничтожении самолета рейса MH17, должны быть выявлены и привлечены к ответственности", – приводит Deutsche welle слова представителя МИД Германии Марии Адебар.
Она призвала Россию активно содействовать расследованию катастрофы и добавила, что Германия поддерживает работу Объединенной следственной группы (JIT).
Обнародованы прямые доказательства вины России в катастрофе МН17
112 Украина
Как писал OBOZREVATEL, международная совместная следственная группа (JIT) по делу катастрофы самолета Boeing рейса МН17 опубликовала доказательства прямого контроля террористов "ДНР" российскими кураторами летом 2014 года.
В частности, 3 июля 2014 года террорист "ДНР" Александр Бородай признался, что он выполняет указания российской стороны.
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