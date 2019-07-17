Катастрофа МН17: названы причастные к гибели пассажиров Boeing 777 на Донбассе

Служба безопасности Украины передала Международной следственной группе доказательства по следствию сбитого над Донбассом малайзийского "Боинга 777" рейса МН17.

Как сообщает пресс-служба СБУ, за пять лет следствия было установлено точное время и маршрут, по которому ЗРК "Бук" была перемещена из России в Украину.

Также спецслужбы определили время осуществления запуска зенитно-управляемой ракеты по самолету "Боинг 777" и место старта данной ракеты.

"Более 150 человек причастны к транспортировке самоходной установки "Бук" М1 с территории России на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой областей и обратно в РФ, ее охране и выводу на боевые позиции для осуществления сбития самолета", – говорится в сообщении.

Сообщено о подозрении четырем лицам: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому (позывной "Хмурый"), Олегу Пулатову (позывной "Гюрза") и Леониду Харченко (позывной "Крот").

Место катастрофы Боинга на Донбассе

"Сейчас материалы уголовного производства в отношении указанных подозреваемых лиц, в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства, передаются компетентному органу Королевства Нидерландов для осуществления их дальнейшего уголовного преследования", – добавили в СБУ.

Отметим, что российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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