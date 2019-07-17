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Катастрофа МН17: названы причастные к гибели пассажиров Boeing 777 на Донбассе

10.8т Читать материал на украинском

Служба безопасности Украины передала Международной следственной группе доказательства по следствию сбитого над Донбассом малайзийского "Боинга 777" рейса МН17.

Как сообщает пресс-служба СБУ, за пять лет следствия было установлено точное время и маршрут, по которому ЗРК "Бук" была перемещена из России в Украину.

Также спецслужбы определили время осуществления запуска зенитно-управляемой ракеты по самолету "Боинг 777" и место старта данной ракеты.

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"Более 150 человек причастны к транспортировке самоходной установки "Бук" М1 с территории России на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой областей и обратно в РФ, ее охране и выводу на боевые позиции для осуществления сбития самолета", – говорится в сообщении.

Сообщено о подозрении четырем лицам: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому (позывной "Хмурый"), Олегу Пулатову (позывной "Гюрза") и Леониду Харченко (позывной "Крот").

Место катастрофы Боинга на Донбассе

Место катастрофы Боинга на Донбассе

"Сейчас материалы уголовного производства в отношении указанных подозреваемых лиц, в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства, передаются компетентному органу Королевства Нидерландов для осуществления их дальнейшего уголовного преследования", – добавили в СБУ.

Отметим, что российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Украина
Тег
СБУ
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Андрей Чикатило передал следственной группе имена людей, причастных к изнасилованиям и убийствам.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Стратусов Додж:"Про пенсионный возраст забыл...". Спасибо, что напомнили. Только для Вас, читайте ниже. Но это ничего, что я забыл, важно, что российские пенсионеры забыть не могут.
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2
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Шапиро Женька, Про пенсионный возраст забыл...
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1
a alexeyon
a alexeyon
а где заявления гопников - гиркина, хмурого и т.д ,что это вранье и они готовы дать показания ?! а нет, потому что гиркин и компания, убийцы сотен людей.. среди которых только в самолете МН17 было 80 детей..
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
a alexeyon, «Малайзийские авиалинии» опубликовали полный список тех, кто находился на борту погибшего в небе над Украиной лайнера. По уточненным данным, среди погибших 193 гражданина Нидерландов (включая пассажира, имевшего также американское подданство), 44 малайзица (из них двое младенцев), 27 австралийцев, 12 индонезийцев (в том числе один младенец), 10 граждан Великобритании, 4 – Германии, 4 – Бельгии, 3 филиппинцев, по одному гражданину Канады и Новой Зеландии.где 80 детей?
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hunt andres
hunt andres
"Более 150 человек причастны к транспортировке самоходной установки "Бук" . А че ее транспортировать, если она самоходная? Да еще целой ротой?:-)))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
hunt andres, чушок,росармию откосячил? Задаешь тупые вопросы.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
hunt andres:" А че ее транспортировать, если она самоходная? " А она, как танк Армата: самоходная, а не едет.
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