Катастрофа МН17: названы причастные к гибели пассажиров Boeing 777 на Донбассе

Служба безопасности Украины передала Международной следственной группе доказательства по следствию сбитого над Донбассом малайзийского "Боинга 777" рейса МН17.
Как сообщает пресс-служба СБУ, за пять лет следствия было установлено точное время и маршрут, по которому ЗРК "Бук" была перемещена из России в Украину.
Также спецслужбы определили время осуществления запуска зенитно-управляемой ракеты по самолету "Боинг 777" и место старта данной ракеты.
"Более 150 человек причастны к транспортировке самоходной установки "Бук" М1 с территории России на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой областей и обратно в РФ, ее охране и выводу на боевые позиции для осуществления сбития самолета", – говорится в сообщении.
Сообщено о подозрении четырем лицам: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому (позывной "Хмурый"), Олегу Пулатову (позывной "Гюрза") и Леониду Харченко (позывной "Крот").
Место катастрофы Боинга на Донбассе
"Сейчас материалы уголовного производства в отношении указанных подозреваемых лиц, в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства, передаются компетентному органу Королевства Нидерландов для осуществления их дальнейшего уголовного преследования", – добавили в СБУ.
Отметим, что российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Позже в сети всплыла переписка военнослужащего 2-го батальона российской 53-й зенитно-ракетной бригады, перевозившей "Бук", которая подтверждает причастность России к крушению.
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
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