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Катастрофа MH17: верхушке армии РФ предъявят официальные обвинения

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Совместная следственная группа (JIT) назовет имена четырех представителей руководства российской армии, которых подозревают по делу катастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказала заместитель главы МИД Елена Зеркаль, отметив, что подозрения первым четырем будут выдвинуты после того, как их имена обнародует JIT.

"Будут предъявлены подозрения. После этого должен заработать сам уголовный суд Схипхола, который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину, нельзя сказать, что они виновны... Это только верхушка. Естественно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет намного больше, чем эти четыре человека", — рассказала она.

На вопрос, идет ли речь о руководстве российской армии, она ответила утвердительно, пояснив, что осуществить передачу такого вооружения, как зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет, — "без разрешения руководства нельзя".

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Зеркаль уточнила, что "уже есть вся информация о том, как заезжал "Бук", но нет сведений о том, кто стрелял, кто несет ответственность".

По ее словам, также ожидается презентация международной группы расследователей Bellingkat, которые собирают и анализируют данные из открытых источников.

Крушение МН17

Крушение МН17

bbc.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

  • Международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.

  • Однако, по данным Bellingcat, непосредственную ответственность за организацию операции нес отставной российский офицер Сергей Дубинский.

  • Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому перевозили установку.

  • Нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Елена Зеркаль
Место
Украина
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
"осуществить передачу такого вооружения, как зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет, — "без разрешения руководства нельзя". Конечно нельзя! Вот Порошенко и разрешил.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Очень хорошо. Если предъявят официальные обвинения, нужно будет предоставить реальные доказательства. Давно хочу на них взглянуть, а то пока вижу и слышу лишь предположения.
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4
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Ш. Олег, Так показали же номер ракеты. Которая оказалась украинской. Теперь про это не вспоминают.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Забавно...какие то официальные обвинения....какой то...группы каких то следователей)) Милые...Россия подотрется этой бумажкой...5 лет...офигеть...а тут только что то о чем то где то может быть наверно....
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