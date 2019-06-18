Катастрофа MH17: верхушке армии РФ предъявят официальные обвинения

Совместная следственная группа (JIT) назовет имена четырех представителей руководства российской армии, которых подозревают по делу катастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказала заместитель главы МИД Елена Зеркаль, отметив, что подозрения первым четырем будут выдвинуты после того, как их имена обнародует JIT.

"Будут предъявлены подозрения. После этого должен заработать сам уголовный суд Схипхола, который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину, нельзя сказать, что они виновны... Это только верхушка. Естественно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет намного больше, чем эти четыре человека", — рассказала она.

На вопрос, идет ли речь о руководстве российской армии, она ответила утвердительно, пояснив, что осуществить передачу такого вооружения, как зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет, — "без разрешения руководства нельзя".

Зеркаль уточнила, что "уже есть вся информация о том, как заезжал "Бук", но нет сведений о том, кто стрелял, кто несет ответственность".

По ее словам, также ожидается презентация международной группы расследователей Bellingkat, которые собирают и анализируют данные из открытых источников.

Крушение МН17 bbc.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал