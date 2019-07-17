Катастрофа MH17 спасла миллионы украинцев: всплыл важный нюанс о трагедии

Катастрофа рейса MH17 на Донбассе в 2014 году спасла Украину от готовящегося масштабного вторжения войск России.

Такое мнение в Facebook высказал украинский журналист Богдан Буткевич. "Дамы и господа, скажу очень жестокую штуку по поводу MH17. Сбитие этого самолета во многом спасло Украину тем страшным летом 2014-го", – написал он.

По словам Буткевича, перед катастрофой российские войска активно обстреливали украинцев со своей территории, а их батальонно-тактические группы уже стояли на границе в полной боевой готовности.

Катастрофа рейса MH17 Фокус.ua

"На тот момент, как мне говорили мои источники в разведке, вторжение русских планировалось изо дня в день. Им был нужен повод. Поэтому, тот зловещий "Бук" рфияне тащили на место не случайно. Украина не имела в своем авиапарке ничего такого, что не могли сбить или ПЗРК, или "Стрелы", которые уже месяца 2 были в распоряжении путинских террористов. Так зачем был этот "Бук"?" – отметил журналист.

Буткевич рассказал, что почти параллельным курсом с рейсом MH17 летел российский самолет Аэрофлота рейсом "Москва – Ларнака". И именно его, вероятнее всего, хотели сбить из "Бука", чтобы появился повод беспрепятственно ввести войска РФ в Украину.

Однако террористы перепутали населенные пункты с одинаковыми названиями и план был сорван. "Поэтому сбитие малазийского борта было не случайностью, а классической ошибкой исполнителя", – предположил Буткевич.

Катастрофа рейса MH17 Антикор

Из-за трагедии, по его словам, Россия вынуждена была на время остановится, чтобы сокрыть случившееся, и ее прямое вторжение отсрочили.

"Что подарило Украине еще месяц. За этот месяц готовились новые бригады, восстанавливалась техника, готовился резерв. Тогда каждый день весил очень много. В конце концов, на большое вторжение Кремль так и не рискнул пойти даже в августе 2014-го и январе-феврале 2015 года. Во многом - из-за злосчастного MH17", – пояснил Буткевич.

Катастрофа рейса MH17 BBC.com

Журналист отметил, что именно крушение MH17 заставило Запад понять, что в Украине война с Россией, а не гражданский конфликт.

"Ужасно это говорить, но смерть несчастных пассажиров и экипажа этого рейса спасла сотни тысяч, если не миллионы украинцев. Поэтому вечная память всем людям, которые оказались в том самолете. Мы заставить ответить российского агрессора за смерть каждого невинного человека", – подытожил Буткевич.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!