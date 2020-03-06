Украина, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Австралия прислали совместное письмо председателю Совета Безопасности и генсеку ООН о начале 9 марта судебного заседания касательно сбитого Boeing-777 рейса МН17.
Документ, подписанный представителями пяти стран, 6 марта опубликовал на странице в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
Место крушения МН17 на Донбассе
Иллюстрация
"Резолюция Совбеза ООН 2166 (2014 года) требует привлечь причастных к ответственности, а все страны должны сотрудничать со следствием", – написал он.
Николенко добавил, что гибель 298 человек не может остаться без свершения правосудия.
Документ
facebook.com/oleg.nikolenko.50
Документ
facebook.com/oleg.nikolenko.50
Как сообщал OBOZREVATEL:
Недавно нидерландские СМИ заявили, что после крушения малайзийского Boeing-777 рейса MH17 правительство Нидерландов готовило военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших в авиакатастрофе. Но в последний момент операция была отменена.
При этом экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что о подготовке военной операции речь не шла. Такая возможность рассматривалась лишь теоретически.
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