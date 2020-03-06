Украина, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Австралия прислали совместное письмо председателю Совета Безопасности и генсеку ООН о начале 9 марта судебного заседания касательно сбитого Boeing-777 рейса МН17.

Документ, подписанный представителями пяти стран, 6 марта опубликовал на странице в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Место крушения МН17 на Донбассе Иллюстрация

"Резолюция Совбеза ООН 2166 (2014 года) требует привлечь причастных к ответственности, а все страны должны сотрудничать со следствием", – написал он.

Николенко добавил, что гибель 298 человек не может остаться без свершения правосудия.

Документ facebook.com/oleg.nikolenko.50

Документ facebook.com/oleg.nikolenko.50

Как сообщал OBOZREVATEL:

Недавно нидерландские СМИ заявили, что после крушения малайзийского Boeing-777 рейса MH17 правительство Нидерландов готовило военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших в авиакатастрофе. Но в последний момент операция была отменена.

При этом экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что о подготовке военной операции речь не шла. Такая возможность рассматривалась лишь теоретически.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал