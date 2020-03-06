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6 марта • обновлено в 18:16
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Катастрофа Boeing-777 на Донбассе: пять стран направили обращение к Совбезу ООН по суду

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Украина, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Австралия прислали совместное письмо председателю Совета Безопасности и генсеку ООН о начале 9 марта судебного заседания касательно сбитого Boeing-777 рейса МН17.

Документ, подписанный представителями пяти стран, 6 марта опубликовал на странице в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Место крушения МН17 на Донбассе

Место крушения МН17 на Донбассе

Иллюстрация

"Резолюция Совбеза ООН 2166 (2014 года) требует привлечь причастных к ответственности, а все страны должны сотрудничать со следствием", – написал он.

Николенко добавил, что гибель 298 человек не может остаться без свершения правосудия.

Документ

Документ

facebook.com/oleg.nikolenko.50

Документ

Документ

facebook.com/oleg.nikolenko.50

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Недавно нидерландские СМИ заявили, что после крушения малайзийского Boeing-777 рейса MH17 правительство Нидерландов готовило военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших в авиакатастрофе. Но в последний момент операция была отменена.

  • При этом экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что о подготовке военной операции речь не шла. Такая возможность рассматривалась лишь теоретически.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Украина
Теги
фотографии Боинг МН17 ООН Совбез ООН
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Нациев Сала
Нациев Сала
Вина на вас, yкры! Все равно отвечать придется
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